Triumph está entrando em bicicletas elétricas com o Trekker GT

Um grande nome do mundo das motocicletas, Triumph, está entrando no mercado de bicicletas elétricas - acaba de anunciar o Trekker GT, uma e-bike robusta, mas de aparência impressionante e elegante, com um preço premium.

As motos da Triumph têm uma aparência distinta e reconhecível, e é justo dizer que isso realmente não se traduziu muito no Trekker GT, o que não é um insulto. Em vez disso, é uma bicicleta atenuada, quase de aparência comercial, que só parece diferente de um modelo de passageiro como resultado dos amortecedores que estão sendo colocados na roda dianteira.

Seu esquema de cores prata e preto é sutil o suficiente para parecer em casa em uma variedade de configurações, basicamente, o que nem sempre é o caso no mercado de bicicletas elétricas.

Alcance e potência são de suma importância, é claro, e o Trekker GT oferece nessas frentes, com um alcance enorme de cerca de 150 km por carga. Infelizmente, sua bateria não é destacável, embora poucas no mercado o sejam.

Enquanto isso, um robusto sistema de transmissão Shimano gerencia os pedais, gerenciando a potência do motor, que pode ser controlada a partir de uma exibição no guidão. Esta pequena tela mostrará rapidamente sua velocidade, equipamento e muito mais, e permitirá ativar ou desativar o auxílio do pedal.

O Trekker GT deve estar disponível para pedidos diretos da Triumph nos próximos dias para clientes nos EUA e na Europa, e custará razoáveis £ 2.950 no Reino Unido.