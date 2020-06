Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Dentro da razão, é um bom momento para ser um fabricante de bicicletas elétricas - as pessoas estão migrando para o setor enquanto pensam em novas maneiras de se deslocar e viajar que evitam o transporte público, mas não necessariamente as deixam como bagunças suadas.

A última bicicleta do cowboy foi uma das melhores que já experimentamos. Na verdade, está bem no topo da lista acima das melhores e-bikes do mercado, pelo nosso dinheiro. Agora, foi apresentado o Cowboy 3, a versão mais recente de sua principal moto.

A nova moto traz uma escolha de cores pela primeira vez, embora nada de estranho - dois tons de cinza e o preto pré-existente, todos minimalistas e elegantes. Também traz atualizações aparentemente significativas para os mecanismos de transmissão da moto, facilitando a operação e iniciando mais rapidamente.

Cowboy também diz que a moto deve percorrer 30.000 quilômetros percorridos antes de precisar de manutenção, uma medida impressionante. O Cowboy 3 pode gerenciar 70 km em cada carga, o que significa que serão necessárias muitas viagens para chegar a esse ponto.

Seus pneus também tiveram uma atualização, aumentando sua resistência a furos e fazendo ajustes na maneira como eles se conectam aos aros das rodas para obter uma condução ainda mais suave. Enquanto isso, o aplicativo Cowboy também está recebendo algumas atualizações reveladoras, incluindo a capacidade de desbloquear automaticamente a bicicleta quando você estiver perto, o que muitos usuários esperavam que viessem. Ele também pode oferecer detecção de roubo e colisão para garantir que você esteja no controle de como sua bicicleta reage às suas ações e às de outras pessoas.

De fato, realmente a moto parece quase idêntica à versão anterior que testamos, essas cores de lado. Isso significa que você ainda obtém ótimos recursos, como a importante bateria removível, que facilita muito o convívio com o Cowboy do que outras bicicletas eletrônicas, permitindo que você carregue-o separadamente do quadro.

Isso significa que você ainda tem as mesmas luzes dianteiras e traseiras integradas, incluindo luzes de freio que podem ser ajustadas para ficar mais brilhantes quando você está realmente freando, um ótimo toque. Além disso, você pode adicionar guarda-lamas personalizados ao comprar a bicicleta para obter um pouco de proteção projetada contra salpicos.

A moto está disponível para pré-venda no Cowboy agora , antes do envio no final de julho, custando £ 1.990 ou € 2.290, tornando-a apenas um tom mais caro do que o Cowboy 2 estava no lançamento, mas ainda muito no meio do caro mercado de bicicletas elétricas.