A nova e-bike Torino da Rayvolt não se parece com mais nada no mercado

Existem muitos setores que fazem grandes negócios, à medida que o estilo de vida das pessoas muda durante a crise global da saúde, e o mercado de bicicletas elétricas é um deles. As bicicletas elétricas voam das prateleiras, enquanto as pessoas procuram comutar e viajar de maneiras novas, sem necessariamente aparecer em todos os lugares suadas.

O mais recente a chegar ao mercado vem da Rayvolt, uma empresa com sede em Barcelona que já fabricou algumas bicicletas elétricas de sucesso e preenche uma lacuna um pouco diferente no mercado. O Rayvolt Torino parece ter como alvo menos os que tentam fazer trilhas o mais rápido possível e mais as pessoas que procuram viajar com estilo.

A bicicleta tem uma estrutura de estilo cruzador que não o inclina sobre o guidão enquanto você dirige, mas deve incentivar uma postura e postura descontraídas, com um visual retrô que agrade e que lembra os tipos de bicicletas estacionado em toda a Venice Beach de Los Angeles.

O motor personalizado de Rayvolt pode levá-lo até 25 km / h, alojado naquele suporte de couro falso à prova de intempéries sob a sela, enquanto possui uma faixa funcional de apenas uma sombra acima de 40 km, o que você imagina que seria mais que suficiente para a maioria das pessoas . Isso pode ser atualizado a um custo extra para dobrar efetivamente o alcance, assim como o motor pode desbloquear velocidades de até 43 km / h, se isso for legal na sua área.

A bicicleta usa sua força através do auxílio do pedal, como é mais comum, e você pode ajustá-lo e controlá-la através do aplicativo complementar da Rayvolt. Há sim. um acelerador de polegar, embora seu uso dependa novamente dos regulamentos regionais. A bicicleta está disponível em três cores (que não incluem a laranja chocante acima) - branco pérola, cinza grafeno ou verde elétrico.

Finalmente, o preço - as bicicletas eletrônicas estão lenta mas seguramente ficando mais acessíveis, mas muitas delas não são baratas. Esse é o caso do Rayvolt Torino, infelizmente.

Ele custará US $ 3.360, o que o torna um bom golpe mais caro do que os carros-chefe atuais de VanMoof e Cowboy.