Strava simplifica assinaturas para se concentrar em atletas pagantes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Strava mudou a forma como organiza suas assinaturas, pois a empresa procura se concentrar em servir seus membros pagantes.

Anunciado por meio de uma postagem de blog dos fundadores - e exibido no aplicativo móvel Strava -, o Strava está se afastando de um sistema em camadas de assinaturas e oferecendo uma única assinatura.

Isso é visto como a marca "Summit" é liberada, deixando um produto mais simples que agora oferece uma camada gratuita ou uma assinatura. Isso faz com que alguns dos recursos mais atraentes do Strava se movam para trás do paywall e se tornem uma reserva para os assinantes pagantes.

Isso significa que itens como classificações do segmento não estão mais disponíveis no nível gratuito; portanto, se você quiser, precisará pagar R $ 47,99 ($ / € 59,99) por ano ou R $ 6,99 ($ / € 7,99) por mês. Inscrever-se significa que você recebe todas as análises, rotas e tudo mais.

Os fundadores do Strava dizem que o objetivo aqui é servir os melhores clientes fiéis e firmar o futuro do Strava como uma plataforma: em vez de desenvolver para o nível gratuito, o foco para novos recursos será para esses assinantes.

Embora isso possa ser um golpe para alguns que apreciam a oferta gratuita, o Strava continua dizendo que o objetivo aqui é evitar a necessidade de coisas como publicidade ou postagens patrocinadas que aparecem no Strava. Além disso, o Strava diz que não venderá seus dados para arrecadar fundos.

Para aqueles que já se inscreveram, você descobrirá que o Strava permanece o que sempre foi - uma ótima plataforma para rastrear, compartilhar e analisar seu treinamento e corrida, independentemente do dispositivo em que você o captura. Mas aqueles que optarem por não se inscrever ainda terão acesso a um produto gratuito - o que significa que você ainda pode acompanhar seu treinamento e muito mais.

Há um período de avaliação de 60 dias disponível após a alteração - que foi efetivada imediatamente - e você deverá ver os novos recursos no seu aplicativo Strava ou no site.