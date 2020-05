Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não existem dois corredores iguais. Alguns gostam de amarrar os sapatos e fugir para a trilha arborizada mais próxima. Outros aderem firmemente à estrada. Depois, há quem faça uma linha reta para a esteira mais próxima. Seja na academia ou você se exercitou por conta própria, esse tempo acumulando milhas no cinto pode ser entediante às vezes.

Felizmente, agora existem maneiras de animar esse tempo na esteira. Uma das melhores maneiras é através do Zwift Run. É uma plataforma de treinamento virtual que foi construída principalmente para ciclistas, mas agora mostra amor aos corredores que não querem se aventurar fora. Uma vez que você tenha todo o kit necessário para fazê-lo funcionar - que detalharemos abaixo -, você poderá trocar o olhar pelo espaço para rodar em mundos com ambientes virtuais, seja por conta própria ou com outros corredores virtuais.

O Zwift é um ambiente multiplayer online para pessoas esportivas, onde sua corrida e ciclismo indoor são refletidas em um ambiente virtual.

Para correr, isso significa levar o que você faz em uma esteira e acionar um avatar para percorrer ambientes inspirados em lugares reais - nos EUA e no Reino Unido, incluindo Londres.

Todas as suas principais métricas de execução - incluindo velocidade, ritmo e cadência - são exibidas em tempo real com os exercícios salvos no Zwift e também podem ser sincronizadas com aplicativos de terceiros como Strava e Garmin Connect.

Você pode executar virtual por conta própria, ingressar em outro corredor ou em grupos de corrida. Há eventos diários nos quais você pode participar ou optar por seguir os planos de treinamento se tiver uma corrida (real) próxima do horizonte.

À medida que você percorre mais quilômetros e atinge PBs, poderá subir de nível para desbloquear itens virtuais, como tênis de corrida baseados em sapatos do mundo real, se gostar da ideia de correr em um par virtual de Hokas.

Para fazer tudo isso, você precisará da tecnologia necessária para rastrear seus movimentos e de um dispositivo adequado para exibir o software Zwift. A boa notícia é que o amplo suporte para dispositivos significa que você pode usar o Zwift em casa se tiver sua própria esteira - ou na esteira de sua academia.

Aqui estão as boas notícias: ao contrário da assinatura mensal necessária para pedalar nos mundos virtuais do Zwift, o Zwift Run está atualmente livre para os corredores usarem. Se isso continuará sendo o caso a longo prazo, não está claro.

Parece que a Zwift quer criar primeiro sua comunidade de corredores virtuais - bem como a de ciclismo - para torná-lo um lugar mais vibrante para pessoas que preferem manter os pés no chão em vez de nos pedais.

Existem poucas coisas que compõem a experiência básica do Zwift Run. A primeira coisa necessária é o acesso a uma esteira. Não precisa ser uma esteira com poderes inteligentes ou conectados. Uma esteira normal normal de pântano é boa. Também não precisa ser sua própria esteira. A flexibilidade da configuração significa que você também pode usá-la em uma esteira de uma academia.

A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o aplicativo Zwift, gratuito e disponível para Mac, Windows, iOS e Android. Você também pode identificar um aplicativo Zwift Companion ao procurá-lo. Isso não é necessário para o processo de instalação.

Depois de baixá-lo para o seu dispositivo e criar uma conta, a próxima peça do quebra-cabeça de configuração é obter o que é necessário para rastrear seu movimento na esteira para retransmiti-lo ao universo Zwift. Existem algumas maneiras de fazer isso, mas a opção mais barata é comprar um sensor de pedal.

Esses pods de pé geralmente são presos nos cadarços do seu tênis de corrida. O pod contém os sensores necessários para medir métricas como velocidade, distância e métricas específicas da corrida, como cadência.

A Zwift fornece seu próprio pod de pé otimizado para a plataforma - você pode vê-lo na loja oficial aqui (é o único local para obter um) - mas também pode usar o sensor de pod de pedal Garmin, o sensor de passada Polar ou Stryd para faça o mesmo trabalho. Se você vai ter uma sessão de corrida do Zwift em casa ou na academia, você sempre precisará disso.

Antes de começar a corrida virtual, você deve executar o teste de calibração para garantir que o que os sensores no pedal estão retransmitindo para o aplicativo seja preciso. Isso garantirá que ele pegue a velocidade certa e rastreie a distância com precisão. Quando estiver satisfeito com o dinheiro, é hora de ver o que você pode fazer.

Então, o que exatamente os corredores podem fazer no Zwift? Há um pouco de oferta aqui.

O universo de Zwift é composto de seis mundos. Três desses mundos estão sempre disponíveis para execução a cada dia, oferecendo uma variedade de rotas diferentes com distâncias variadas para se adequar ao tempo que você tem para treinar. Você pode simplesmente escolher um desses mundos e uma das rotas oferecidas e continuar correndo.

Esses mundos contêm ciclistas e corredores virtuais, mas agora existem rotas de corrida dedicadas para ajudar a evitar as rodas, identificadas pelo pequeno ícone de corrida quando você passa o mouse sobre as rotas.

Se você procura algo mais estruturado ou focado, também existem programas nos quais você pode se inscrever com opções para novos corredores e para aqueles que são mais avançados. Então você pode tentar correr mais rápido em 5k ou deseja treinar para uma meia maratona. Essas opções fornecerão os planos a serem seguidos para cada sessão em execução.

Se você já é bem versado em seu treinamento e deseja trazer alguns dos exercícios que realiza ao ar livre para a esteira, também pode fazer isso aqui. Existem exercícios construídos com base em corridas de andamento para trabalhar nessa velocidade.

Como seu típico jogo on-line para vários jogadores, o Zwift o recompensa pelo seu progresso na corrida. Quando você atinge metas como os primeiros 5 km, a milha mais rápida ou simplesmente conecta o Strava a um novo dispositivo ou aplicativo, essas ações podem desbloquear pontos XP - permitindo subir de nível e obter acesso a itens virtuais.

Esses itens podem ser visualizados na tela do menu, acessível quando você estiver no modo de execução em tempo real. Há presentes virtuais como meias, camisas e bandas de moletom da marca Zwift. Há também tênis de corrida da Under Armour, New Balance e Hoka para adicionar à sua rotação.

Junto com o aplicativo principal do Zwift, também há um aplicativo complementar do Zwift. O download é gratuito para dispositivos iOS e Android compatíveis e foi projetado para facilitar o controle do que está acontecendo em suas sessões e para ver o que está acontecendo no mundo do Zwift quando você não está na esteira.

Além de mostrar seu mapa e estatísticas em tempo real, você pode usá-lo para enviar mensagens a outros corredores ou dar um sinal de positivo. Há também recursos de mensagens em grupo, se você gosta de conversar com outros corredores, além da capacidade de seguir outros corredores (aguardando a aprovação da solicitação).

Quando você não está executando rotas virtuais, o aplicativo também permite visualizar quem está usando a plataforma, deixar comentários, verificar eventos futuros e revisar registros, conquistas e ver atividades recentes concluídas por você e por outros usuários.

Se você é um corredor, há uma chance de já estar usando o Strava, que coleta dados em execução e os apresenta de maneira agregada e significativa.

Felizmente, o Zwift reconheceu isso e permite sincronizar execuções virtuais no Strava. Para fazer isso, você precisa acessar o seu perfil no aplicativo Zwift ou no aplicativo Zwift Companion, encontrar Configurações e depois Conexões. A partir daí, você precisará fazer login na sua conta Strava, permitindo sincronizar automaticamente os treinos.

O Zwift Run funciona com o Apple Watch - e essa conexão permite que você use o monitor de freqüência cardíaca do smartwatch.

O monitor da Série 5 oferece boa precisão do pulso, por isso é uma boa opção se você não quiser investir em uma cinta torácica dedicada para monitor cardíaco.

Se você deseja usar o monitor de freqüência cardíaca do Apple Watch para usar o Zwift em um iPhone, é necessário fazer o download do aplicativo Zwift para seu iPhone e Apple Watch. Você também precisará fazer o download do aplicativo Zwift Companion para permitir o acesso do Zwift ao seu Apple Watch. Ao iniciar o aplicativo Zwift, você terá a opção. Você também pode executar um processo semelhante para emparelhar o relógio com Mac, PC ou iPad .

A Garmin agora adicionou um modo Virtual Run para o Zwift, permitindo enviar dados como frequência cardíaca, cadência e ritmo ao Zwift, em vez de fazê-lo a partir de um pedal.

Atualmente, esse suporte é oferecido apenas nos relógios Forerunner 945 , 245 e Fenix .

Quando você seleciona esse modo de execução virtual, é necessário abrir o Zwift em qualquer dispositivo em que estiver executando e depois passar pelo processo de emparelhamento como faria com outros sensores. Bata o começo no seu relógio e você está pronto para ir.

A boa notícia é que você não precisa de nada de especial no departamento de tênis de corrida para usar o Zwift Run. Enquanto houver espaço para proteger o footpod (e deve haver), vale tudo.

Se você está procurando algo novo que seja adequado para o moinho, o New Balance Fuelcell Rebel é uma boa opção. Eles devem rolar muito bem no cinto e dar a você muitos quilômetros para passar a maior parte do tempo treinando em uma esteira.

Para realmente simplificar o processo de instalação e operação, você pode investir em uma esteira que pode enviar informações de execução para o Zwift sem nenhum sensor adicional. Isso também significa que não deve haver necessidade de passar pelo processo de calibração para garantir o rastreamento preciso.

Existem várias esteiras conectadas que funcionam bem com o Zwift. Nossa escolha é a esteira MyRun da Technogym. Atualmente, ele só funciona com a versão para iPad do Zwift, por isso é algo a ter em mente.

Se você não gosta da idéia de ter que se lembrar de colocar algo nos tênis de corrida para acompanhar o desempenho, o Runn é um sensor montado nos trilhos laterais de sua esteira não inteligente usando um sensor óptico que lê pequenos adesivos de sensor colocados no cinto para rastrear métricas de execução.

Ele transmite velocidade, cadência e até inclinação para o Zwift via conectividade Bluetooth ou ANT +. Pode ser carregado via USB, oferecendo de 10 a 12 horas a partir de uma única carga.

Você pode comprá-lo na loja Zwift .

Felizmente, Zwift trabalha com vários dispositivos de tela, incluindo smartphones, tablets e computadores. Ele funciona bem com iPhones e iPads e tablets Android e roda com uma resolução máxima de 1080p.

Embora seja ótimo suportar telas de todos os tamanhos, é muito diferente executar o Zwift em um iPhone em comparação a um laptop. Maior é sempre melhor, portanto, conectar seu laptop a um monitor ou a uma televisão de primeira linha via HDMI (ou usando uma Apple TV) contribuirá para uma corrida virtual mais imersiva.

O Zwift é compatível com monitores de frequência cardíaca externos compatíveis com conectividade Bluetooth Smart e ANT +. Isso inclui relógios inteligentes, como o Apple Watch e as tiras do peito do monitor de frequência cardíaca.

Se você valoriza dados confiáveis sobre a frequência cardíaca e não deseja gastar cargas em outro sensor, a tira torácica Polar H9 é uma boa notícia e oferece o suporte de conectividade confiável necessário para emparelhá-lo com o Zwift.

