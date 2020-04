Treinos em casa: A maneira técnica de manter a forma durante o bloqueio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Muitos de nós foram forçados a mudar a forma como vivemos nossas vidas, com ginásios fechando e bloqueios impostos tentando retardar a propagação do coronavírus em muitos países.

Embora algumas regiões deixem você correr, caminhar ou andar de bicicleta, algumas pessoas não podem sair de casa - ou não querem.

Há, no entanto, muita tecnologia que pode ajudá-lo a se manter em forma, desde vídeos online gratuitos até aplicativos até equipamentos reais - e não estamos falando apenas de comprar uma esteira.

O YouTube adora um vídeo de treino e todos terão a sua estrela favorita. Se você está procurando exercícios de peso corporal - ou seja, que não envolvem pesos ou outros equipamentos, então Joe Wicks, também conhecido como The Body Coach, é um ótimo lugar para começar.

Wicks tem feito sessões de Educação Física desde que as escolas do Reino Unido fecharam. É realmente destinado a crianças no Reino Unido e começa às 9h de segunda a sexta-feira e leva cerca de 30 minutos - e até agora mais de 800 mil pessoas têm se sintonizado para esses treinos diários do HIIT.

Se você não consegue fazer as sessões ao vivo, há muitos outros treinos em casa no canal do Wicks que vão te fazer suar - assim como treinos para iniciantes ou idosos. Tudo o que você precisa é ter acesso ao YouTube. Há muitos outros treinos no YouTube e no Instagram para você se mover, mas Joe Wicks tem uma abordagem fácil.

Há muitas, literalmente, cargas, de aplicativos que se concentram em fitness.

Se você não sentir que você tem muito tempo em suas mãos, então Seven pode ser de interesse ( Android, iOS) focando em treinos rápidos para você suar e terminar em sete minutos.

Ou há Nike Training Club que irá sincronizar com a Apple Health e suporta Apple Watch e dar-lhe uma gama de exercícios, incluindo exercícios de peso corporal - e é gratuito ( Android, iOS) - com a Nike permitindo que todos os usuários acessem o NTC Premium.

Tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias. Para ajudá-lo a permanecer forte, ativo e positivo, nosso fundador Chris Hemsworth está oferecendo Centr por 6 semanas grátis.



Oferta disponível para novos usuários até 31 de março (PDT). Registe-se apenas através de https://t.co/AltllR8QTS . pic.twitter.com/yfcxzwwppn — Centr (@CentrFit)

Você também pode obter suas mãos em 6 semanas de Chris Hemsworth plataforma de treinamento Centr ( Android, iOS), para que você possa treinar como Thor. Como muitas pessoas estão em confinamento, Hemsworth está basicamente dando acesso gratuito por 6 semanas gratuito (para novos membros se inscreverem no site), após o qual você pode decidir se deseja continuar.

Se você tem um Fitbit, então você pode querer experimentar o Fitbit Premium. Fitbit anunciou que está estendendo seu teste gratuito de 7 dias para 90 dias. Sim, são 3 meses de Fitbit Premium antes que você tenha que pagar.

Fitbit Premium aumenta as métricas do seu dispositivo Fitbit, dando-lhe acesso a mais dados, mais insights e mais comentários. Isso inclui o que anteriormente era conhecido como Fitbit Coach, com uma gama de diferentes tipos de treino disponíveis. Quanto mais você fizer, mais dados o Fitbit precisa triturar para personalizar os treinos de acordo com seus objetivos.

Seus passos podem estar em baixo drasticamente, mas o Fitbit Premium pode ajudá-lo a recuperar seus minutos ativos.

Se o seu Garmin normalmente monitoriza as suas corridas ou passeios e não consegue fazê-lo ao ar livre, mergulhe um pouco mais e encontrará uma riqueza de treinos no Garmin Connect. Sim, não se trata apenas de treinamento cardiovascular ao ar livre.

Dirija-se aos treinos > encontre um treino e terá uma carga de rotinas que necessitam de equipamento, mas muitas delas focadas no peso corporal, que poderá enviar para o seu dispositivo Garmin. Cuidado com os treinos Tabata, a maioria dos quais não precisa de equipamento.

Mergulhe mais fundo no treino e há vídeos de instruções e diagramas também.

O instrutor de bicicletas indoor é um dos favoritos dos entusiastas do ciclo e triatletas - e pode ser o seu melhor amigo quando estiver em confinamento. Há um monte de marcas como Tacx, Wahoo, Elite, Kinetic e eles vão desde o grampo de roda traseira simples, até treinadores inteligentes que substituem a roda traseira e fornecem muitas leituras de energia também.

O Tacx Satori Smart é uma ótima escolha se você não quer gastar uma fortuna e também funciona com Zwift, e temos uma seleção completa de turbo trainers aqui para você a considerar.

O Zwift basicamente gamifica o ciclismo interno, usando seu PC ou tablet para permitir que você veja onde você está montando, quem você está dirigindo e suas estatísticas. O treinamento de bicicleta indoor vai fazer você suar, no entanto, por isso vale a pena obter um ventilador também.

A Nintendo adora encontrar uma maneira de colocar seus jogadores de console ativos. O mais recente é o Ring Fit, que é essencialmente um jogo Switch que requer que você se exercite.

Você basicamente conecta os Joy-Cons ao anel e à alça da perna e então você pode escolher uma variedade de diferentes tipos de jogo, desde um jogo de aventura até conjuntos de exercícios retos. É provável que sejam os jogos que farão as crianças se exercitarem em casa - e quando você fizer 30 minutos, você terá merecido um descanso na frente da TV.