Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Wyze, fabricante de dispositivos domésticos inteligentes, anunciou seus dois primeiros produtos de fitness. Eles certamente são úteis agora, especialmente com a pandemia e com todos os que ficam em casa e talvez desejando uma maneira de se manter em forma.

Por um total de US $ 45 nos EUA, você recebe as novas Wyze Scale e Wyze Band . Eles estão disponíveis para encomenda com suprimento limitado, como parte de um lançamento antecipado por meio do aplicativo ou site da Wyze. Prevê-se um lançamento oficial em abril.

A Wyze Band, de US $ 25, possui Alexa embutida e pode rastrear sua frequência cardíaca, sono e etapas. Oferece uma bateria de 10 dias e possui classificação à prova dágua de 5ATM até 50m. Ele também possui uma tela sensível ao toque AMOLED, para que você possa ver suas estatísticas e passar por alertas e chamadas. Você também pode usar a Banda para controlar seus produtos domésticos inteligentes Wyze, como um Wyze Bulb, se estiverem vinculados à sua conta Alexa.

A Wyze Scale, de US $ 20, oferece conectividade Bluetooth, para que você possa medir e sincronizar 12 métricas diferentes no telefone e, em seguida, no Apple Health ou no Google Fit. A Wyze planeja adicionar suporte para Fitbit e Samsung Health. A balança pode rastrear seu peso, gordura corporal, massa corporal magra e freqüência cardíaca.

A Wyze Scale suporta e pode reconhecer automaticamente até oito usuários diferentes.