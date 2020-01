Amazfit de Huami vai atrás de Peloton com HomeStudio, uma esteira muito chique

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A marca Amazfit da Huami está se tornando um local único para equipamentos de fitness sólidos a preços mais baixos do que muitos concorrentes. Agora, parece que ele teve uma olhada nas riquezas sendo colhidas por empresas de exercícios domésticos premium, como a Peloton, e decidiu agarrar sua parte dos despojos.

Ele usou o CES 2020 para anunciar o HomeStudio, um sistema que envolve dois componentes principais - uma tela conectada de 43 polegadas em parceria com a Studio, uma empresa de fitness digital, juntamente com uma esteira conectada.

Essa tela é chamada Glass, e a parte da equação da esteira depende muito da escolha do usuário. Funcionará com a esteira premium da Amazfit ou com a opção mais barata do Amazfit AirRun, uma versão dobrável que é um pouco mais amiga do espaço.

1/4 Amazfit

Mesmo se você optar pelo AirRun, ainda assim provavelmente descobrirá que o HomeStudio exige que você ofereça muito espaço, como as exigências da Peloton, ou mesmo qualquer equipamento de exercício que possa significar. Não há como fugir do tamanho dessa tela.

Ele se conectará aos sistemas do Studio para oferecer mais de 1.000 aulas, que serão exibidas à sua frente, primeiro instrutor, para você acompanhar. Eles também não estão limitados às aulas de esteira, com ioga, alongamento e muito mais. Você controlará tudo a partir do seu telefone, ancorado no braço da esteira.

Os alto-falantes JBL também vêm com o sistema para oferecer som surround enquanto você corre, ajudando você a entrar no clima, enquanto um terceiro alto-falante está no visor Glass. Ele também inclui uma câmera com percepção de profundidade, para que você possa acompanhá-lo à medida que avança. Se o seu formulário não estiver correto, ele deve detectar isso e fornecer dicas úteis.

O objetivo é replicar um ambiente de aula de ginástica em sua casa e, ao contrário de alguns concorrentes, Huami está afirmando que o Amazfit HomeStudio fará isso a um preço que "encantará" os clientes. Esse preço e uma data de lançamento ainda não são públicos.