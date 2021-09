Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seguindo os passos do Facebook e do Ray-Ban , a Xiaomi anunciou seu próprio par de óculos inteligentes.

Astutamente chamados de Xiaomi Smart Glasses, eles são semelhantes aos modelos do Facebook x Ray-Ban e Snap Specatacles no sentido de que contêm uma câmera na moldura (uma neste caso). No entanto, eles também exibem um display heads-up em uma das lentes para oferecer uma experiência de realidade aumentada no estilo Google Glass.

A dupla usa a tecnologia de comprimento de onda óptico MicroLED para permitir ao usuário ver mensagens e notificações, fazer chamadas, navegar pelas ruas, tirar fotos e até traduzir texto em tempo real.

Um chip MicroLED autoiluminado alojado na moldura cria uma tela que é aproximadamente do mesmo tamanho de um "grão de arroz". Cada pixel gerado tem apenas 4μm de tamanho. A imagem é então projetada usando a tecnologia de comprimento de onda no olho através da lente direita dos óculos.

Além do estilo, os óculos inteligentes Xiaomi diferem dos antigos óculos AR porque tudo está a bordo - você não precisa conectá-los a um smartphone para funcionar. Eles são executados em um sistema operacional independente, contêm um processador ARM quad-core e utilizam seus próprios "módulos de comunicação" para conectividade de dados e voz. E isso tudo em um par de óculos que pesa apenas 51g.

As únicas coisas que a Xiaomi ainda não compartilhou é o preço ou a disponibilidade. Eles parecem ser conceituais por enquanto. Atualizaremos quando os planos forem estendidos além disso.