Far Cry está indo para a RV, mas há um problema

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a Ubisoft Forward , Far Cry VR: Dive Into Insanity foi anunciado. Uma nova experiência de RV ambientada no universo Far Cry com lançamento previsto para 2021.

O jogo é curiosamente definido para levar os jogadores de volta ao cenário de Far Cry 3 .

A Ubisoft diz que Far Cry VR: Dive Into Insanity permitirá que até oito jogadores mergulhem no cenário virtual de Rook Islands. Os jogadores serão capturados por Vaas Montenegro, o sádico e psicopata antagonista do jogo original. Eles então precisarão explorar a ilha e lutar para sobreviver.

Até agora, parece muito bom, não é? Bem, há um pequeno problema. O jogo foi desenvolvido em colaboração com a Zero Latency e se destina a ser jogado nos locais de experiência de arcade daquela empresa, e não em sua casa.

Zero Latency tem locais de experiência de realidade virtual em todo o lugar, com 45 locais em 22 países. No entanto, em 2020, onde o distanciamento social e as preocupações com a higiene tornaram-se repentinamente muito importantes, parece improvável que as pessoas queiram sair para jogar.

Dito isso, o jogo não está definido para aparecer até 2021, então talvez Zero Latency esteja confiante de que as coisas estarão mais perto do normal até lá. Resta saber se as pessoas estarão dispostas a usar um fone de ouvido de RV com outras sete pessoas em público. Ainda assim, certamente adoraríamos revisitar as Rook Islands em VR.

Escrito por Adrian Willings.