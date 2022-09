Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A matriz da TikTok, ByteDance, tem uma subsidiária da VR chamada Pico, e está se preparando para revelar seu novo fone de ouvido. Ele é até compartilhado quando realizará um evento. Diz-se que o novo fone de ouvido VR da Pico será chamado de Pico 4 ou Pico Phoenix, e pode estar disponível em até duas configurações.

A empresa com sede na Beijing-head disse que realizará um evento online no dia 22 de setembro. "Mal podemos esperar para mostrar o que temos reservado para você", compartilhou a Pico no LinkedIn. Ela tem um "anúncio de novo produto" na loja e até provocou a silhueta de um fone de ouvido VR. A empresa revelou pouco mais, mas houve vazamentos nas últimas semanas que apontaram para um fone de ouvido descendo o pique.

Pensa-se que um modelo Pro esteja no convés primeiro. Ele inclui funcionalidade de rastreamento de rosto e olhos, roda Android Q, e é alimentado por um processador Qualcomm, de acordo com um arquivo da FCC detectado pelo Protocolo. Ele também contará com uma câmera RGB interna para passagem de vídeo a cores, permitindo experiências de realidade mista. O fone de ouvido também deve ser menor do que o Neo 3 existente no Pico. Outros recursos de boatos incluem uma tela de maior resolução e ajuste automático de IPD de hardware. (Isso permitirá que ele se adapte às distâncias pupilares para uma experiência mais confortável, uma submissão à leitura do SIG Bluetooth).

Acrescente tudo isso, e o novo fone de ouvido Pico - pelo menos a versão Pro - soa muito parecido com o próximo fone de ouvido do Projeto Cambria da Meta, que será lançado em outubro. Você pode ler tudo sobre esse fone de ouvido aqui.

ByteDance fez sua primeira incursão na VR através da aquisição da Pico - a terceira maior fabricante mundial de fones de ouvido VR no primeiro trimestre de 2021, de acordo com a IDC - no ano passado por uma soma não revelada.

A ByteDance encontrou sucesso com a TikTok, mas a aquisição da Pico marcou um impulso para diversificar seus negócios. No momento da aquisição, ByteDance disse em uma declaração que o "conjunto abrangente de tecnologias de software e hardware da Pico, bem como o talento e a profunda experiência da equipe, apoiarão tanto nossa entrada no espaço VR quanto o investimento a longo prazo neste campo emergente".

Escrito por Maggie Tillman.