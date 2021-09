A Valve está funcionando em um fone de ouvido VR autônomo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Valve Index é um sólido favorito entre os fãs de PCVR, mas como outros headsets VR poderosos , ele requer um equipamento de jogos decente para funcionar.

Isso pode ser configurado para mudar, pois parece que a Valve pode estar trabalhando em um novo fone de ouvido autônomo que não precisa ser amarrado.

O apresentador do canal do YouTube, Brad Lynch, descobriu pistas nos pedidos de patente da Valve que parecem mencionar um dispositivo com nome de código conhecido como "Deckard".

De acordo com a pesquisa, Deckard aparentemente passou por várias iterações internas e também é referenciado no código publicamente disponível do SteamVR.

Existem referências no código SteamVR que foram descobertas que se referem a opções para uma "camada de sistema autônoma", o que pode ser uma dica de que o fone de ouvido conceito foi projetado para ser livre de tether.

A Ars Technica também tem conversado com fontes que confirmaram que a Valve tem pelo menos dois fones de ouvido de realidade virtual em desenvolvimento. Um dos quais pode ser capaz de funcionar em um modo sem fio muito parecido com o Oculus Quest 2 e ainda rodar jogos SteamVR.

As fontes observaram que a empresa teve problemas com rastreamento de dentro para fora e teve que trazer ajuda externa.

Claro, a maior parte disso é boato e especulação neste momento. Com o próximo lançamento do Steam Deck , a Valve sem dúvida está dedicando seus preciosos recursos atuais para atender a esses pedidos. Qualquer fone de ouvido de realidade virtual novo em desenvolvimento provavelmente ainda demorará um pouco.

Certamente seria bom ver um novo fone de ouvido de realidade virtual autônomo aparecer como um concorrente direto do Quest 2.