Half-Life: Alyx agora tem sabres de luz graças ao suporte oficial a mod

Half-Life: Alyx já é bastante popular e agora pode ser ainda mais divertido graças à adição de suporte oficial a mod.

Se você ainda não conhece, o Half-Life: Alyx é o mais recente lançamento do universo do Half-Life e um exclusivo do VR ( embora haja uma solução alternativa para reproduzi-lo sem um fone de ouvido ).

O jogo já é um dos nossos jogos favoritos de realidade virtual, mas agora é potencialmente ainda mais interessante.

A Valve anunciou o suporte oficial às ferramentas de modificação do jogo, o que significa que os fãs podem adicionar ao jogo e torná-lo ainda mais divertido:

"Você pode criar novos níveis, modelos, texturas e animações para o Half-Life: Alyx e, usando o Steam Workshop, você pode navegar e reproduzir tudo o que a comunidade enviou", disse a empresa "Deseja criar sua própria caixa de areia de física de VR ou uma máquina gigante Rube Goldberg? Crie um novo encontro de combate com uma dúzia de soldados Combine de uma só vez? Que tal criar o maior quebra-cabeça Multitool do mundo ou imaginar um bairro totalmente novo da Cidade 17? Abra as ferramentas você mesmo e faça acontecer! "

Um dos primeiros mods a serem criados adicionou sabres de luz - uma maneira perfeita de usar as Gravity Gloves do jogo e cortar alguns caranguejos também.

Jedi Alyx - O treinamento com sabre de luz , como o mod é conhecido, é uma modificação inicial interessante do jogo. Infelizmente, atualmente não suporta a campanha principal, mas oferece uma área de espaço virtual para brincar com sabres de luz em VR. Se nada mais, este mod mostra como seria divertido jogar e recuperar sabres de luz com as luvas de gravidade e a hilaridade potencial que também poderia ser adicionada ao próprio jogo.

Esperamos que isso seja apenas uma amostra do que está por vir. É provável que existam alguns mods impressionantes em um futuro próximo que também devem dar uma jogabilidade extra no jogo.