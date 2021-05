Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A realidade aumentada e a moda têm sido companheiras de cama por um tempo, com os varejistas permitindo que você experimente roupas em casa usando a câmera do seu telefone, mas a tecnologia por trás desses aplicativos é frequentemente eclipsada até mesmo por filtros simples no Snapchat.

É provavelmente por isso que o Design Museum de Londres escolheu a Snap como parceira para sua nova exposição, Sneakers Unboxed: From Studio to Street, que dá uma olhada detalhada na cultura do tênis e seu enorme boom nas últimas duas décadas.

O Snap ajudou a exposição a criar um tênis totalmente projetado por IA que os visitantes da exposição ou as pessoas em casa podem experimentar com o Snapchat. Um algoritmo de aprendizado de máquina foi treinado usando milhares de imagens de tênis populares e, em seguida, ajustado por uma rodada menor de imagens de tênis de alta qualidade para separar o joio do trigo.

Os resultados não pareceriam deslocados em uma loja sofisticada, mas você não os verá lá, já que são inteiramente virtuais. O tênis 0, como o calçado tem um nome enigmático, tem algumas cores que você pode experimentar, embora o cinza padrão seja o nosso favorito.

A exposição começa em Londres em 18 de maio, mas como muitas pessoas podem não conseguir viajar agora, muito menos para Londres, é ótimo que uma parte dela possa ser apreciada em casa. Para isso, você encontrará o código instantâneo para os tênis abaixo, caso queira calçá-los virtualmente.

Escrito por Max Freeman-Mills.