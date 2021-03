Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa por trás do aplicativo Snapchat aparentemente está planejando novos dispositivos de hardware, de acordo com um novo relatório.

A Snap pode estar desenvolvendo um novo par de óculos de realidade aumentada e um drone,informou o The Information na terça-feira. Espera-se que os óculos atualizados sirvam como um fone de ouvido AR. Eles terão telas que permitem ao usuário ver os efeitos de realidade aumentada sem precisar usar um telefone. Mas os óculos serão limitados a desenvolvedores e criadores, e não aos consumidores, quando forem lançados.

Alegadamente, o Snap deseja que os desenvolvedores usem seus novos óculos para fazer lentes e experiências para os consumidores. Lembre-se de que os óculos 3 de última geração custam US $ 380 para comprar. Todas as três gerações anteriores de óculos do Snap parecem um par de óculos, completos com câmeras de cabeça usadas para capturar fotos e vídeos, embora o processamento ainda seja feito no telefone do usuário.

Além dos óculos AR, o Snap também está supostamente trabalhando em seu próprio drone. The Information relatou que Snap até investiu $ 20 milhões em uma empresa chinesa de drones, e que o grupo de hardware Snap Lab, recentemente fez do desenvolvimento de drones uma prioridade. Poucas outras informações estão disponíveis para prosseguir agora, então parece que o projeto de drones da empresa ainda está no território dos primeiros dias.

Escrito por Maggie Tillman.