Vídeos vazados mostram um conceito para os óculos AR da Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Temos ouvido muito sobre os planos da Apple para óculos de RA , então faz muito sentido para a Samsung entrar nessa onda também.

Já sabemos que a Samsung e a Universidade de Stanford têm trabalhado juntas no futuro dos monitores de realidade virtual. A empresa também está aparentemente trabalhando em um sucessor para seu fone de ouvido Odyssey. Mas agora um novo vazamento está mostrando a visão da empresa sobre as futuras telas de realidade aumentada.

Um tweet postado pelo conhecido leaker Walkingcat parece mostrar a visão conceitual da Samsung para óculos de realidade aumentada.

e ..... esta é a versão holográfica 3D https://t.co/PXDAHjDNWb - WalkingCat (@ _h0x0d_) 21 de fevereiro de 2021

Como você verá, os óculos são bastante grossos, mas aparentemente oferecem uma riqueza de recursos interessantes que incluem o potencial para assistir filmes, jogar, navegar na web, conversar por vídeo e muito mais. Há até um modo de óculos de sol, se você quiser bloquear os raios ultravioleta quando estiver fora de casa.

Como era de se esperar, este conceito sugere integração com outros produtos no ecossistema da Samsung. Um relógio Samsung Gear para controles e sistema DEX para trabalhar em uma tela virtual sem um monitor real.

O segundo vídeo conceitual mostra um mundo de realidade aumentada desenvolvido que envolve o usuário com a possibilidade de controlar o ambiente e interagir com outras pessoas também. Claro, os clássicos gestos com as mãos no estilo Minority Report estão lá e a promessa de um futuro de RA sem complicações.

Claro, este é apenas um conceito neste ponto e não há nenhuma palavra sobre quando (ou se) isso se tornará uma realidade. A Samsung pensa claramente que as pessoas são mais propensas a adotar óculos grossos do que fones de ouvido grandes, mas enfiar tecnologia útil em uma moldura tão pequena será um desafio.

Escrito por Adrian Willings.