Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passou quase um ano desde que surgiram os primeiros detalhes sobre o headset de realidade virtual da Samsung, e agora um novo relatório lançou ainda mais luz sobre a próxima incursão potencial da gigante coreana no espaço.

Conforme detalhado pela LetsGoDigital , a Samsung obteve patentes para o dispositivo na Europa, dando-nos mais informações sobre os olhos de inseto laranja que surgiram no ano passado, bem como o controlador que acompanhará o fone de ouvido.

As imagens mais recentes parecem confirmar o design que vazou há um ano, só que desta vez temos vários outros ângulos do fone de ouvido em potencial. Parece muito mais ergonômico do que os fones de ouvido Samsung anteriores - e, na verdade, a maioria dos fones de ouvido rivais - e agora também temos uma visão sólida dos controladores semelhantes ao Oculus, que vêm completos com joysticks prateados brilhantes.

Pelo menos a partir dessas imagens iniciais, o fone de ouvido inspirado em insetos está muito longe do Samsung Odyssey +, que foi lançado em 2018 e não conseguiu fazer muita diferença no mercado. É claro que não está claro se o próximo dispositivo seguiria a mesma linha de marca - embora pensemos que é improvável - e, em vez disso, talvez, uma marca registrada para o termo Galaxy Space em outubro passado poderia fornecer uma dica nessa direção.

Há também a pequena questão de descobrir quando o dispositivo pode ser iniciado, se for o caso. A Samsung revelará seu próximo telefone carro-chefe no evento Unpacked em 14 de janeiro e, quem sabe, talvez Paul Rudd fará uma aparição especial como Homem-Formiga e vestirá o novo fone de ouvido para o mundo. Além disso, ninguém sabe.

Escrito por Conor Allison.