Samsung e Stanford estão trabalhando em uma tela de 10.000 PPI

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung e a Universidade de Stanford têm desenvolvido tecnologia OLED com densidade de pixels incrivelmente alta, projetada para resultar em uma imagem mais realista, especialmente em realidade virtual .

Esta nova tecnologia de tela de ultra-alta resolução surgiu depois que pesquisadores da Universidade de Stanford estavam estudando a possibilidade de criar tecnologia de painel solar ultrafino. Won-Jae Joo, um engenheiro visitante do Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), percebeu o potencial de aplicação desta tecnologia de painel solar além de seu uso original pretendido.

Na visão da Samsung, as ideias poderiam ser usadas para criar uma nova tecnologia OLED com ondulações em nanoescala. O que significa que a tecnologia da tela pode ser melhorada em um nível menor do que o microscópico e, portanto, tornar mais fácil criar uma tela de densidade de pixels muito mais alta, independentemente do tamanho do painel.

O resultado potencial disso são telas de densidade de pixels insanamente alta que eliminariam o efeito de porta de tela em fones de ouvido de realidade virtual e criariam uma experiência visual quase perfeita. A desvantagem, claro, é que essas telas exigiriam muito mais poder de processamento para renderizar os pixels necessários e, portanto, pode levar anos até que possamos testemunhar isso.

Os pesquisadores já produziram uma tela de prova de conceito e a Samsung está trabalhando em uma tela de tamanho normal com a tecnologia, então o futuro certamente será rico em pixels.

Escrito por Adrian Willings.