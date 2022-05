O dispositivo de referência da Qualcomm AR Smart Viewer mostra o futuro dos óculos AR sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm revelou um novo e importante projeto de referência - o projeto de referência do Visualizador Inteligente de AR da Qualcomm. Por que isso é importante? Porque ele demonstra as tecnologias que irão alimentar a próxima geração de óculos de RA sem fio.

Os óculos de RA estão em ascendência, com dispositivos como o Nreal Air ou HTC Vive Flow mostrando um par de voltas sobre como o VR portátil pode ser implementado. Mas ambos têm algo em comum - eles estão amarrados.

Isso significa que eles têm que estar fisicamente conectados a um smartphone para operar, em vez de oferecer a liberdade que uma conexão sem fio pode trazer, onde você pode simplesmente escorregar nos óculos e mergulhar em outro reino.

O dispositivo de referência da Qualcomm utiliza a plataforma Snapdragon XR2 Gen 1 e incorpora o FastConnect 6900 permitindo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, permitindo aquela conexão sem latência ao seu telefone.

Essencialmente, o telefone envia quadros compactados renderizados para os óculos, que os decodifica e exibe, enquanto envia de volta informações das câmeras e sensores a bordo, de modo que o processamento é dividido entre os dispositivos.

De volta aos óculos em si e há três câmeras a bordo - duas são mono e projetadas para rastreamento, incluindo rastreamento manual, enquanto há uma câmera RGB que pode ver o mundo ao seu redor.

Há um par de visores micro OLED de 1920 x 1080 pixels de resolução que funcionam a 90Hz para manter o visual suave, enquanto uma bateria de 650mAh fornece a energia.

O design de referência é na verdade construído pela Goertek, com os visores fornecidos pela SeeYA. O design dos óculos se aproxima de um fator de forma dos óculos de sol - por serem um pouco parecidos com os óculos de sol dos anos 80, o tipo de coisa que é popular entre os ciclistas ou nos esportes de neve.

Mas eles são 40% mais finos do que o design de referência do gênero anterior que a Qualcomm produziu para os óculos AR com fio.

Estes óculos detectarão 6 graus de movimento de liberdade, bem como rastrear suas mãos, portanto podem fornecer uma série de métodos para interação com o conteúdo ou ambientes virtuais.

Este é apenas o anúncio de um design de referência, por isso estamos de alguma forma de vê-los como um produto que você pode comprar - mas a idéia aqui é mostrar que o hardware funciona e dar aos desenvolvedores as ferramentas de software para criar produtos e experiências futuras.

