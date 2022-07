Fone de ouvido HTC Vive Pro 2 e kit completo com desconto para o Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O HTC Vive Pro 2 está recebendo um desconto pela primeira vez na Europa. Com o Amazon Prime Day em pleno andamento, a HTC está nos tratando como entusiastas da realidade virtual com algum dinheiro de um de nossos fones de ouvido VR favoritos.

O HTC Vive Pro 2 é um fone de ouvido VR que promete um display "best-in-class" com uma das mais altas resoluções do mercado - 4896 x 2448 pixels totais. Com um painel de comutação rápida IPS LCD com uma configuração de lentes de duplo palpite, também tem alguns dos visuais mais agradáveis que já vimos. No entanto, como um carro-chefe, dificilmente é o dispositivo mais acessível do mercado.

Se o preço tem atrasado, então estes negócios podem ser atraentes.

De agora até 19 de julho, a HTC está fazendo descontos tanto no kit completo quanto nos fones de ouvido autônomos. Você pode encontrar os acordos via HTC diretamente ou comprá-los na Amazon. O desconto inclui 100 euros/£100 do kit completo do Vive Pro 2 ou 70 euros/£70 do fone de ouvido por conta própria. Se você já possui um fone de ouvido Vive ou Vive Pro, então comprar o fone de ouvido por conta própria é uma opção de atualização válida que agora é mais atrativa.

Escrito por Adrian Willings.