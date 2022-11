As pré-encomendas da PlayStation VR2 são ao vivo, mas não é tão simples

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony abriu pré-encomendas para sua PlayStation VR2 em um punhado de países, mas na verdade, colocar as mãos em uma é um processo complicado.

Jogadores no Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo e Holanda podem agora fazer o pré-registo para pré-encomendar seus novos fones de ouvido PlayStation. E sim, você leu isso direito.

O processo de pré-compra da Sony não só exige que você tenha uma conta na PSN, mas também que você registre seu interesse em pré-comendar a próxima grande coisa a vir para o mundo dos jogos VR. Não há nenhuma garantia de que você realmente conseguirá uma, mas a Sony diz que estará em contato se você for selecionado.

Aqueles considerados dignos de comprar uma PlayStation VR2 poderão então entregar £529,99 / $549,99 / EUR599,99 por um, embora qualquer pessoa que queira o jogo Horizon Call of the Mountain possa comprar um pacote em seu lugar. Qualquer pessoa que se registrar deve ficar atento às instruções de como completar seu pedido, assim como a data e a hora em que poderá fazê-lo.

Aqueles que esperam embalar um par dessas coisas e vender uma com lucro ficarão decepcionados, no entanto, "Devido às quantidades limitadas e à alta demanda, estaremos limitando as transações a uma PS VR2 por PSN ID por domicílio", diz a Sony. Ainda assim, é pouco provável que isso impeça que estas coisas cheguem ao eBay com grandes margens de lucro em algum momento.

A Sony está bastante convencida de que a PlayStation VR2 será popular ou não está muito convencida de que sua capacidade de fabricação esteja à altura do rapé. Seja o que for, boa sorte com essa pré-encomenda. Parece que você pode precisar dela.

Os gamers no Reino Unido podem se registrar agora. Os compradores nos Estados Unidos também podem fazer o mesmo aqui.

Escrito por Oliver Haslam.