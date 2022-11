PlayStation VR 2 entra à venda em 22 de fevereiro de 2023 e não é barato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou que sua PlayStation VR 2 estará à venda em 22 de fevereiro de 2023 em vários países. Mas vai custar mais do que um PS5 para conseguir um.

O anúncio significa que o último fone de ouvido Sony está agora a apenas alguns meses de distância, mas é aí que a boa notícia termina. A Sony diz que a unidade principal custará 549,99 dólares / 599,99 euros / 529,99 libras quando for à venda nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica e em vários outros países.

Isso lhe dará um fone de ouvido PS VR2 assim como os controladores PS VR2 Sense, enquanto um par de fones de ouvido estéreo também será incluído na caixa. Aqueles que quiserem pagar mais poderão receber a Chamada Horizontes da Montanha em formato digital - o pacote PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain com o nome apropriado custará $599,99 / EUR649,99 / £569,99.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Sony também anunciou a estação de cobrança do controlador PlayStation VR2 Sense, com preço de $49,99 / EUR49,99 / £39,99. Isso irá cobrar o controlador sem ter que conectar nada a um console PS5. A Sony diz que isso é para garantir que uma porta USB de reserva não esteja sendo ocupada.

Além disso, tudo é mais ou menos como já sabíamos. A PlayStation VR 2 vai transmitir vídeo 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 por olho) e esses novos controladores prometem muito, graças ao seu suporte de rumble, também. O fone de ouvido esportiva quatro câmeras para fins de rastreamento, e tudo isso também vibra para uma boa medida.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.