Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony lançou um novo trailer para seu próximo fone de ouvido de realidade virtual PlayStation VR2 e mostra como algumas das novas características inovadoras podem ser usadas em jogos.

O trailer - que você pode ver acima - tem o título "Feel a New Real" e está dividido em pequenos segmentos que mostram características diferentes. A maioria, se não todas, já foram anunciadas anteriormente, mas temos uma representação visual do que elas podem potencialmente oferecer.

Começamos com uma referência aos visuais de 4K HDR, embora divididos em 2000 x 2040 pixels para cada olho. O recurso de rastreamento dos olhos é mostrado a seguir, com uma arma em uma roda podendo ser escolhida apenas olhando para eles.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A renderização adorada vai de mãos dadas com o rastreamento dos olhos, pois pode garantir que as partes da tela que você está olhando diretamente sejam renderizadas com uma resolução mais alta do que aquelas que você não está. Dessa forma, os recursos do PS5 podem ser concentrados em áreas específicas para aumentar seus detalhes e sua crocância. E a melhor parte é que você não deve notar.

Um campo de visão de 110 graus será ótimo para jogos que requerem mais alcance visual, enquanto o hardware também vem com algumas características extravagantes.

A detecção do toque do dedo acrescenta uma experiência mais táctil, assim como os gatilhos adaptativos e o feedback táctil do controlador Sense.

Curiosamente, o próprio fone de ouvido terá feedback incorporado à banda para que você sinta objetos que se aproximam de sua cabeça, por exemplo.

Finalmente, o áudio Tempest 3D da Sony lhe dará uma melhor experiência virtual surround para acompanhar o novo modelo PSVR.

A única triste notícia que surgiu recentemente é que o PSVR2 não será compatível com os jogos do seu predecessor, o que é uma grande pena para aqueles que coletaram alguns deles ao longo dos anos.

A PlayStation VR2 da Sony estará disponível a partir do início de 2023. Você pode ler mais sobre ele em nosso levantamento aprofundado: Sony PlayStation VR2 para PS5: Especificações, boatos e o que sabemos até agora sobre o PSVR2.

Escrito por Rik Henderson.