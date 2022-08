Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Capcom oferecerá demonstrações da versão VR do Resident Evil Village na PlayStation VR2 no próximo Tokyo Game Show.

"Esta será a primeira oportunidade para... os usuários experimentarem PlayStation VR2", disse PlayStation em um tweet de sua conta japonesa no Twitter.

-

A Capcom também tweeted sua intenção de oferecer demonstrações do jogo PSVR2: "Experimente a 'derradeira imersão' fazendo parte do Castelo de Dmitrescu", ele postou.

Até agora, apenas os desenvolvedores tiveram acesso ao PSVR2, portanto, esta oportunidade pública é algo bastante especial. O fone de ouvido estará disponível a partir do "início de 2023" e imaginamos que haverá um lançamento oficial no final deste ano.

Assim como a própria PlayStation Vr2, a Capcom dará aos visitantes a oportunidade de usar os controladores Sense pela primeira vez. As demonstrações serão limitadas, com um sistema de ingressos numerados sendo operado no estande da editora "por ordem de chegada". Também exigirá verificação de idade, uma vez que o Resident Evil Village é classificado como CERO: Z no Japão.

Como em algumas outras convenções e shows recentes, o Tokyo Game Show voltará como um evento presencial. Ele começará na quinta-feira 15 de setembro de 2022 e durará três dias.

Escrito por Rik Henderson.