A Sony diz que o fone de ouvido PlayStation VR2 está chegando no "início de 2023".

(Pocket-lint) - O fone de ouvido PlayStation VR2 da Sony deve chegar no "início de 2023", de acordo com mensagens compartilhadas pela empresa no Twitter e Instagram.

Há meses, ele vem provocando o próximo headset, e agora, está nos dando um tempo geral em que podemos esperar sua estréia. A Sony revelou as principais características do PSVR2, tais como seus displays que somam até 4K de resolução e podem funcionar a 90Hz ou 120Hz. O PSVR2 também tem um campo de visão de 110 graus e utiliza renderização foveated. A empresa disse que o fone de ouvido será conectado ao seu console com um único cabo USB C. Ele não usará uma câmera conectada ao seu console para rastrear seus movimentos. Em vez disso, ele usará rastreamento inside-out, como o Quest 2. O PSVR2 também permitirá que você veja seu ambiente enquanto estiver usando-o.

E quando emparelhado com o PS5 (o único sistema que suporta), o PSVR2 permitirá que você mesmo transmita se você tiver uma câmera PlayStation HD conectada. A Sony também tem sido divulgada sobre o número de jogos principais que estarão disponíveis quando ela for lançada. Haverá cerca de 20 e os títulos incluem jogos definidos nas franquias Horizon e Walking Dead, bem como versões prontas para VR de No Man's Sky e Resident Evil Village.

A Sony mostrou, é claro, os fones de ouvido junto com seus controladores em forma de órbita que têm gatilhos adaptativos e feedback táctil e detecção de toque de dedos.

A principal coisa que a Sony ainda tem a anunciar é o preço para o PSVR2. Mas talvez ele revele mais nos próximos meses. Vamos mantê-lo informado com as últimas novidades.

Escrito por Maggie Tillman.