PlayStation VR2 será lançada com "mais de 20 jogos".

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chefe da PlayStation, Jim Ryan, revelou que o próximo headset PlayStation VR2 será lançado com "mais de 20 grandes títulos de primeira e terceira parte" durante uma recente reunião de negócios.

Ele não se comprometeu com uma data ou janela de lançamento, mas sugeriu que o novo fone de ouvido de realidade virtual para PS5 será melhor servido com sofware do que seu predecessor:

"Neste momento, há uma quantia considerável de dinheiro sendo gasto em parcerias com desenvolvedores independentes e outros desenvolvedores de terceiros para assegurar um considerável pipeline de conteúdo VR atraente no lançamento da PlayStation VR2", disse Ryan (como relatado pela VGC).

"Essa energia, esse esforço e esse dinheiro continuarão a crescer à medida que a base instalada dos fones de ouvido PlayStation VR2 também crescer".

O PSVR2 foi anunciado pela primeira vez no início de 2021. Mais detalhes foram acrescentados durante o CES 2022, em janeiro deste ano.

Uma versão protótipo foi demonstrada aos desenvolvedores durante a GDC em São Francisco, em março, mas atualmente pensa-se que é improvável que um modelo de consumo apareça em 2022 - até mesmo devido à contínua escassez de chips que ainda afeta a produção da PlayStation 5.

No entanto, ele deve ser muito mais sensível e fácil de usar do que o primeiro fone de ouvido PlayStation VR quando ele chegar. Para começar, a capacidade de rastreamento de movimento não dependerá mais de luzes coloridas e de uma câmera externa e, portanto, será menos provável que seja afetada por reflexos em uma sala.

Escrito por Rik Henderson.