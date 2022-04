PSVR2 atrasado até 2023, diz analista

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que talvez tenhamos que esperar um pouco mais para colocar as mãos na próxima versão de seu fone de ouvido PlayStation VR da Sony - um novo relatório sugere que ele pode ter sido adiado para 2023.

Isto vem com o contexto de que o fone de ouvido nunca teve uma data oficial de lançamento em 2022, mas dado que foi totalmente revelado, houve muitas suposições que seriam divulgadas no final deste ano.

A última inteligência vem de Ross Young, CEO da Display Supply Chain Consultants - ele diz que o fone de ouvido usará painéis AMOLED com densidade de pixels impressionante para uma grande nitidez.

Entretanto, ele também deixa cair a informação de que o fone de ouvido da Sony pode ter sido adiado para 2023 (junto com o fone de ouvido de realidade mista da Apple).

As remessas de displays VR aumentarão >50% para >15M em 2022, apesar dos atrasos para 2023 na Apple e Sony. Grande salto previsto em 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM-- Ross Young (@DSCCRoss) 11 de abril de 2022

Ele vem embutido em uma previsão de impressionantes aumentos de vendas para a VR em geral no ano fiscal de 2022, e a expectativa de um salto ainda maior no próximo ano graças a esses lançamentos de produtos. No entanto, fará uma leitura triste para quem esperava abrir um PSVR 2 no Natal deste ano.

Escrito por Max Freeman-Mills.