Sony pode revelar mais sobre PSVR2 em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz um tempo desde que a Sony revelou oficialmente o PSVR2, mas há rumores de que podemos estar prestes a descobrir mais sobre o próximo fone de ouvido de realidade virtual .

Recentemente, ouvimos rumores sobre como o rastreamento ocular pode ser o melhor recurso do fone de ouvido e pode fazer uma grande diferença no desempenho. E também que talvez tenhamos que esperar até 2023 antes que o fone de ouvido esteja realmente disponível. Mas a esperança pode estar no horizonte.

Parece que várias pessoas importantes começaram a receber e-mails da Sony sobre o PlayStation VR2. Tom Henderson, um conhecido membro da indústria, disse que a empresa está enviando e-mails com o assunto "Introducing PlayStation VR2" e observa que coisas semelhantes aconteceram no período que antecedeu o pré-lançamento doPlayStation 5 .

A Sony enviou um novo e-mail ontem chamado "Apresentando o PlayStation VR2" - Também houve um e-mail semelhante algumas semanas antes do pré-lançamento do PS5.



Isso pode indicar que há planos para uma apresentação do PSVR2 em breve, assim que @GameOverGreggy e @JeffGrubb souberam. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 2 de abril de 2022

Vários outros com conhecimento interno sugeriram que uma vitrine mais detalhada também pode estar nos cartões em breve. Isso é bastante lógico, já que os problemas com os shorts de ações do PS5 estão diminuindo lentamente.

Teremos que esperar para ver.

Escrito por Adrian Willings.