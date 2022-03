O melhor recurso do PSVR2 pode ser seus poderosos recursos de rastreamento ocular

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na GDC 2022 , os desenvolvedores de jogos tiveram um gostinho do que está por vir com o PlayStation VR2 . Essa experiência incluiu um olhar mais profundo sobre as possibilidades oferecidas pelo rastreamento ocular.

Não é segredo que a Sony está planejando seu novo headset de realidade virtual com recursos de rastreamento ocular, mas agora estamos ouvindo mais sobre o que isso pode significar. Incluindo por que pode ser um divisor de águas.

Durante uma palestra sobre o motor de jogo Unity, os desenvolvedores mostraram como essa tecnologia de rastreamento ocular pode ser empregada para melhorar o desempenho dos jogos. Essencialmente, o plano é empregar renderização foveated , para aumentar o desempenho. Isso funciona rastreando o que o jogador está vendo e, em seguida, renderizando essa parte do jogo com mais detalhes. Isso permite que o fone de ouvido otimize opoder de processamento do PlayStation e melhore completamente a experiência do usuário.

Mas esse não é o único caso de uso. Os desenvolvedores do motor de jogo Unity também expandiram as possibilidades. O rastreamento ocular também pode ser usado para ampliar o que os jogadores estão vendo, ajudando os usuários a se concentrarem no que estão tentando interagir. Isso teoricamente torna mais fácil pegar objetos na realidade virtual, mas também se envolver com o mundo ao seu redor.

O headset PlayStation VR2 aparentemente poderá ajudar com coisas como assistência à mira - dependendo do que você está vendo. Seu rastreamento ocular também pode monitorar não apenas para onde você está olhando, mas também outros movimentos do olho. Se você piscar, por exemplo, isso pode ser traduzido para o mundo do jogo.

Esse rastreamento ocular também pode ser usado para melhorar a experiência do jogador, pois os desenvolvedores de jogos podem coletar dados do mapa de calor com base em onde os jogadores estão olhando. Isso ajudará nos testes beta, onde os jogadores ficam presos a certas seções do jogo - como quebra-cabeças, lutas contra chefes ou outros desafios.

Uma coisa é certa, a realidade virtual continua a melhorar e a Sony tem grandes planos para o PlayStation VR2.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Rik Henderson.