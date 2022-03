Sony PSVR2 supostamente sendo demonstrado na GDC 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo fone de ouvido de realidade virtual da Sony está sendo mostrado aos desenvolvedores na GDC em São Francisco.

Alguns participantes afirmam que tiveram uma demonstração do PlayStation VR2 na Game Developers Conference, com coisas bastante positivas a dizer.

Chet Faliszek, do Stray Bombay, a empresa por trás do The Anacrusis, twittou que sua demo era "muito boa".

Tive um daqueles momentos de VR hoje jogando no novo hmd PSVR2…



Você sabe onde o mundo parece diferente quando você volta?



Muito bom… obrigado @yosp e @GregRicey pela demonstração e bate-papo. — Chet Faliszek (@chetfaliszek) 24 de março de 2022

Outros responderam aos mesmos comentários postados no ResetEra , alegando que suas palavras não são apenas "hiperbólicas".

Há também um seminário sobre o PSVR2 hoje, quinta-feira, 24 de março, intitulado "Construindo jogos de última geração para PlayStation VR2 com Unity", então provavelmente ouviremos mais comentários sobre o que eles pensam de desenvolvedores sortudos nos próximos dias.

Ainda não há informações sobre quando o fone de ouvido pode ser lançado, mas vários detalhes e imagens foram compartilhados pela Sony.

Ele usa uma tela OLED com resolução de 2000 x 2040 pixels por olho, tem taxa de atualização de até 120Hz e um campo de visão de aproximadamente 110 graus.

Os sensores são integrados ao fone de ouvido e ele não depende mais de uma câmera externa para posicionamento ou movimento.

Jogos anunciados até agora para o PSVR2, incluindo Horizon: Call of the Mountain - uma experiência de VR baseada na série de RPG Horizon da Guerilla Games.

Escrito por Rik Henderson.