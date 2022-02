Sony revela seu design para o PlayStation VR2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A PlayStation finalmente retirou o design do PlayStation VR2 , seu headset VR de última geração voltado diretamente para a crescente base de usuários do PlayStation 5.

Também é feito de maneira bastante discreta, simplesmente enviando um blog com algumas imagens do fone de ouvido e seus dois controladores de alguns ângulos, para que possamos dar uma olhada adequada em seu design.

Ele mostra uma aparência que, sem surpresa, está em sintonia com o PS5 , com um acabamento branco brilhante que se encaixa perfeitamente ao visual padrão do console mais recente da Sony, acentuado por elementos pretos para criar uma sensação semelhante de contraste.

Os dois controladores PS VR2 Sense, que vimos em detalhes técnicos graças aos posts anteriores , são semelhantes em seu esquema de cores e têm uma espécie de globo em forma de esfera, o que deve ajudá-los a rastrear seus gestos e mãos mais precisamente.

Você pode ver uma boa quantidade de preenchimento ao redor dos olhos e da faixa de cabeça do fone de ouvido, o que é um ótimo sinal em nossa opinião, considerando o quão complicadas algumas configurações de VR podem parecer depois de mais de meia hora.

A Sony diz, de fato, que teve o cuidado de garantir que ele se encaixasse em uma variedade de tamanhos de cabeça e que sabia manter o ajuste simples da faixa de cabeça do último PSVR, já que os usuários aparentemente reagiram a esse aspecto de maneira realmente positiva .

O fone de ouvido final deve pesar menos e ser mais fino que o primeiro, apesar de adições como um seletor de ajuste de lente e resoluções mais altas, além de um novo motor embutido para feedback que parece ser de natureza tátil.

Por fim, a configuração simples de um único cabo foi reiterada novamente, portanto, deve ser uma atualização real no último fone de ouvido em termos de qualidade de vida. No entanto, teremos que esperar para ouvir mais sobre uma possível data de lançamento ou preço.

Escrito por Max Freeman-Mills.