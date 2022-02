Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O fone de ouvido PlayStation VR2 de próxima geração da Sony foi anunciado oficialmente, mas a probabilidade de estar disponível em 2022 parece pequena. De fato, o fabricante ainda não decidiu algumas de suas tecnologias.

A empresa de tecnologia de rastreamento ocular Tobii AB divulgou um comunicado hoje, segunda-feira, 7 de fevereiro, alegando que ainda está em negociações com a Sony para ser o fornecedor de sistemas de rastreamento ocular para o próximo dispositivo.

"[Tobii está] atualmente em negociação com a Sony Interactive Entertainment para ser o fornecedor de tecnologia de rastreamento ocular no novo headset VR da SIE, PlayStation VR 2", disse.

O fato de a Sony ainda estar conversando com empresas para fornecer recursos importantes para o PSVR 2 significa que definitivamente ainda não entrou em produção. E apesar de estarmos apenas em fevereiro agora, as chances de o produto final ser totalmente testado e liberado para os consumidores até outubro/novembro são quase zero, certo?

Ainda assim, é bom que o fabricante coloque mais ações em garantir a melhor tecnologia para seu próximo dispositivo de iteração do que apressá-lo para o mercado. Além disso, os problemas contínuos com a escassez de chips que já reduziram suas previsões de vendas do PlayStation 5 para os próximos meses provavelmente afetarão o PSVR 2.

Pelo menos quando finalmente chegar, será mais fácil conseguir umPS5 para acompanhá-lo.

Escrito por Rik Henderson.