Aqui está um olhar mais atento sobre os controladores de VR de próxima geração do PSVR 2

(Pocket-lint) - Nos últimos meses, vimos vários vazamentos e provocações sobre o próximo fone de ouvido PSVR da Sony. Na verdade, algumas das informações vieram diretamente da própria Sony. Agora, isso aconteceu novamente na forma de um pedido de patente pública que veio à tona.

Essa patente, depositada na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, mostra mais informações sobre os controladores PSVR 2. A patente inclui desenhos detalhados e diagramas dos controladores PSVR que mostram várias coisas de interesse. Os diagramas nos dão uma visão dos controladores de uma forma que confirma os vazamentos anteriores.

Também damos uma olhada no posicionamento dos botões dos controladores, as alças de gatilho e informações sobre como os controladores serão detectados pelas câmeras.

Os desenhos mostram o anel ao redor do controlador e os sensores nele, mas também mostram como os dedos do usuário ficarão nos botões. O design parece mostrar um botão para cada dedo em uma posição natural, bem como vários botões para o polegar e as alavancas de controle.

Embora seja apenas uma patente no momento, este pedido certamente parece mostrar uma sugestão de controladores muito mais aprimorados para o futuro fone de ouvido PSVR. Com os loops e a forma geral, esses controladores são muito mais parecidos com os controladores Knuckle da Valve do que com os controladores Move tipo varinha.

Teremos que esperar para saber mais, no entanto.