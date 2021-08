PSVR 2 supostamente mostrado na conferência de desenvolvedores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já sabemos que uma nova versão do fone de ouvido de realidade virtual da Sony está chegando, mas agora mais informações estão aparecendo online. Algumas dessas informações vêm diretamente da Sony.

A empresa realizou recentemente um encontro de desenvolvedores e, durante essa sessão, detalhou novas informações sobre a configuração do PSVR 2.

A próxima geração do PSVR atualmente é chamada de NGVR (VR de última geração) e é dito que usa um display OLED com capacidade de 4000 × 2040 pixels (2000 × 2040 por olho). Possui um campo de visão de 110 graus, suporte HDR e até rastreamento ocular.

Parte da discussão girou em torno do projeto dos controladores e de como eles funcionam. Os chamados controladores NGVR são capazes de detectar quando um usuário está segurando o controlador. Os controladores também são projetados para usar tecnologia inteligente para determinar a que distância seus dedos estão do controlador. Isso pode ter algumas implicações interessantes para o desenvolvimento de futuros jogos PSVR e como os usuários farão a interface com eles.

As informações sobre o que saiu do encontro de desenvolvedores foram cobertas pelo canal do YouTube PSVR Without Parole.

A Sony também falou sobre seu objetivo de ter potencialmente suporte de realidade virtual para todos os lançamentos AAA no PlayStation. Resident Evil 7 , Hitman 3 e No Mans Sky tinham essa oferta no PlayStation e isso daria aos jogadores mais opções de como jogar ao escolher os grandes lançamentos.

Além de todas essas informações, chega a notícia de que o fone de ouvido não será lançado este ano, mas saberemos mais sobre quando estará disponível em algum momento no início do próximo ano.