Data de lançamento do Sony PSVR 2 divulgada

(Pocket-lint) - O próximo fone de ouvido PlayStation VR da Sony será lançado a tempo para a temporada de férias de 2022, afirma um novo relatório.

O PSVR 2 (como o chamamos) funcionará exclusivamente noPS5 e terá muitos recursos avançados. Isso incluirá painéis de tela OLED feitos pela Samsung .

A Bloomberg publicou um artigo sobre o fabricante de painéis LCD Japan Display Inc, que, segundo ela, espera que os fabricantes de fones de ouvido VR adotem amplamente graças às altas resoluções a um custo razoável. No entanto, dentro da história, também revela que a Sony optou pelos painéis OLED da Samsung Display.

“Pessoas com conhecimento do assunto” também afirmam que o fone de ouvido vai lançar “no período de férias do próximo ano”.

Isso não está além das possibilidades. Ao falar sobre as possíveis datas de lançamento, o vice-presidente sênior de planejamento de plataforma da Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, apenas disse que o novo modelo PSVR não seria lançado este ano: "Ainda há muito desenvolvimento em andamento para nosso novo sistema de VR, então ele ganhou não será lançado em 2021. " O próximo ano é um jogo justo.

Já vimos alguns elementos oficiais do PSVR 2. Os controladores foram revelados em meados de março.

Eles se parecem com os dispositivos usados pela Oculus, mas terão feedback tátil e gatilhos adaptativos como o controlador PS5 DualSense.

Escrito por Rik Henderson.