Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova versão do fone de ouvido de realidade virtual da Sony - o PlayStation VR - está em desenvolvimento. E desta vez é para oPS5 .

O PSVR 2 - como poderia ser chamado - foi oficialmente confirmado em fevereiro de 2021 em uma postagem de blog escrita pelo vice-presidente sênior de planejamento e gerenciamento de plataforma da Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino.

Ainda não há data para isso, mas aqui está tudo o que sabemos até agora.

Como dissemos acima, não há data definida para o lançamento do novo fone de ouvido PlayStation VR. Na verdade, tudo o que sabemos agora é quando ele não será lançado: "Ainda há muito desenvolvimento em andamento para nosso novo sistema de RV, então ele não será lançado em 2021", disse Nishino em seu blog .

No entanto, 2022 parece uma aposta segura, pois ele também confirmou que os desenvolvedores já estão trabalhando em projetos para isso: "Queríamos fornecer esta atualização antecipada aos nossos fãs, pois a comunidade de desenvolvimento começou a trabalhar na criação de novos mundos para você explorar na realidade virtual ", acrescentou.

Tudo o que sabemos agora é que o novo fone de ouvido dispensará a unidade de processador, francamente estranha. Terá apenas um cabo para se conectar diretamente ao PlayStation 5.

Um novo controlador de VR será enviado com o fone de ouvido mais recente - dispensando os controladores de movimento usados com o original.

Revelado em meados de março de 2021 , os novos controladores VR parecem semelhantes aos equivalentes da Oculus. Haverá gatilhos adaptativos e feedback tátil, assim como no PS5 DualSense.

Cada controlador terá um gatilho adaptável, com os desenvolvedores capazes de ajustar a sensibilidade dependendo das ações do jogo. O feedback tátil dará ao usuário uma noção melhor do terreno ou dos efeitos de áudio.

Um grande bônus é que esses controladores serão rastreados pelo novo fone de ouvido, em vez de uma câmera convencional. Isso deve dar a eles um controle muito melhor, menos latência e pode ser usado sem o medo da luz ambiente afetar os sinais.

Embora seja muito cedo para ouvir sobre a maioria dos jogos que estarão disponíveis para PSVR 2, a desenvolvedora Vankrupt Games confirmou no Twitter que seu título Oculus Quest, Pavlov Shack, será lançado para a próxima geração de fones de ouvido PlayStation.

PSVR2, psvr1 não tem a fidelidade para Pavlov - davevillz (@davevillz) 29 de março de 2021

O CEO respondeu a uma pergunta sobre o suporte do PSVR dizendo que o fone de ouvido original não tem a resolução para rodar o jogo adequadamente.

Escrito por Rik Henderson.