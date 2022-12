Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma nova versão do fone de ouvido de realidade virtual PSVR da Sony está a caminho, e desta vez é para o PS5.

A Playstation VR2 foi oficializada pela primeira vez no início de 2021 e, desde então, tem sido totalmente desenvolvida, incluindo especificações, uma data de lançamento e preço.

Está até disponível para pré-encomenda agora mesmo. Portanto, aqui está tudo o que você precisa saber.

squirrel_widget_12864091

O que é PlayStation VR2?

O primeiro fone de ouvido PSVR foi lançado para a PlayStation 4 em 2016. Ele foi atualizado uma vez (para adicionar o HDR passthrough à caixa de processador separada) e o PS4 Pro introduziu maior resolução/taxa de quadros, mas manteve em grande parte o mesmo design e as mesmas capacidades. Funciona usando sensores de luz lidos por uma câmera PlayStation externa, tanto do próprio fone de ouvido quanto de controladores de movimento separados.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

PlayStation VR2 é uma chaleira de peixe diferente - principalmente graças a um repensar completo no método de controle. Seu design também lembra mais a PlayStation 5, embora alguns elementos permaneçam, como o apoio de cabeça e a alça traseira.

Ao longo do último ano, a Sony anunciou muitas de suas características e especificações, o que significa que temos um senso cada vez mais abrangente de como o fone de ouvido irá funcionar.

Ele será efetivamente conectado a um console PS5 via USB-C e não precisa de uma caixa de processamento externo desta vez.

Data de lançamento da PlayStation VR2

Vai chegar às lojas em 22 de fevereiro de 2023

Pré-encomendas agora aceitas

O fone de ouvido PlayStation VR2 estará disponível a partir de 22 de fevereiro de 2023. Os pré-encomendas estão sendo feitas no playstation.com.

No início, eles eram oferecidos apenas por convite, mas agora qualquer um pode pré-encomendar o PSVR2.

Preço da PlayStation VR2

O PSVR2 custa $549,99 / EUR599,99 / £529,99, que inclui os controladores Sense (o primeiro PSVR originalmente enviado sem controladores Move, pois o gamepad DualShock poderia ser usado em seu lugar).

Um par de fones de ouvido estéreo também será incluído na caixa.

Um pacote que inclui a Horizon Call of the Mountain (ver abaixo) terá um preço de $599,99 / EUR649,99 / £569,99.

Uma estação de carga do controlador Sense será vendida separadamente por $49,99 / EUR49,99 / £39,99.

Especificações do PSVR2

Método de exibição OLED

2000 x 2040 resolução do painel por olho

90 Hz, 120 Hz taxa de atualização do painel

Lentes ajustáveis

Campo de visão de aproximadamente 110 graus

4 câmeras para rastreamento de fones de ouvido e controladores

Câmera interna IR para rastreamento ocular por olho

Vibração nos fones de ouvido

Conectividade USB-C

Microfone embutido, conector de 3,5 mm para fone de ouvido estéreo

A Sony confirmou as especificações oficiais durante o CES 2022 em janeiro. Também revelou que haverá uma série de características interessantes.

As câmeras dos fones de ouvido rastrearão os controladores desta vez, em vez de usar uma câmera ou sensor adicional. Haverá também "características sensoriais" incorporadas no próprio fone de ouvido, incluindo rastreamento visual, feedback do fone de ouvido e áudio 3D.

Características do PSVR2

Algumas das características do software do fone de ouvido foram detalhadas em um post de blog PlayStation em julho de 2022. Eles incluíam detalhes sobre a experiência do usuário.

Sony Interactive Entertainment

Vista transparente

A capacidade de ver seu ambiente sem tirar o fone de ouvido será selecionável através de um botão no fone de ouvido ou nas configurações pop-up. Isto usa as câmeras posicionadas na parte externa do PSVR2 e ajuda você a encontrar controladores e afins.

Transmita você mesmo

Se você também tiver uma câmera HD PS5 externa, você pode sobrepor o vídeo de si mesmo em filmagens dentro do jogo para fins de streaming.

Personalize a área de jogo

Será fácil personalizar a área de jogo. O fone de ouvido inicialmente escaneará seu ambiente, para avisá-lo quando você estiver muito perto de um objeto ou parede, mas você pode afinar a área mapeada usando os controladores Sense.

Modo VR e modo cinematográfico

Há dois modos diferentes de vídeo para escolher - modo VR, que oferece jogos em até 4000 x 2040 pixels (2000 x 2040 por olho), HDR e 120Hz, ou modo cinematográfico para visualização de mídia em sua própria experiência teatral virtual privada. Isto é apresentado em HDR 1080p.

PSVR2 Controlador Sense

Baixa latência

Sistema de sensoriamento de movimento de seis eixos

Detecção capacitiva do toque

Acionadores adaptativos

Feedback feliz

USB-C para cobrança

Bluetooth 5.1

Um novo controlador Sense será enviado com o mais recente headset - dispensando os controladores Move usados com o original.

Revelados pela primeira vez em meados de março de 2021, os novos controladores VR parecem semelhantes aos equivalentes da Oculus e Valve. Haverá gatilhos adaptativos e feedback táctil, tal como no PS5 DualSense.

Cada controlador terá um gatilho adaptativo, com desenvolvedores capazes de ajustar a sensibilidade dependendo das ações dentro do jogo. O feedback feliz dará ao usuário uma melhor percepção da sensação do terreno ou dos efeitos de áudio.

Um grande bônus é que estes controladores serão rastreados pelo novo fone de ouvido, ao invés de uma câmera convencional. Isto deve dar-lhes um controle muito melhor, menos latência e pode ser usado sem o medo da luz ambiente afetando os sinais.

Trailer PSVR2

Um trailer lançado em setembro de 2022 revelou uma série de características adicionais para os fones de ouvido e controladores Sense. Estes incluem a renderização de foveated, mais efeitos de feedback de força na faixa de cabeça.

Você pode observá-lo abaixo.

Jogos PlayStation VR2

Diversos jogos foram anunciados desde que o fone de ouvido foi revelado. Aqui estão alguns dos destaques do que se pode esperar.

Chamada Horizontes da Montanha

Guerrilha fez uma parceria com a Firesprite Games para fazer um jogo de realidade virtual dedicado em seu universo de RPG Horizon para PSVR2. É descrito como uma "novíssima aventura" e é criado especialmente para o novo fone de ouvido.

Como no próprio PSVR2, ainda não temos uma data de lançamento, embora haja um reboque teaser (como acima).

Guerra das Estrelas: Contos da Borda da Galáxia - Edição Avançada

Exibido pela primeira vez em setembro durante um livestream PlayStation State of Play, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition é uma versão melhorada da ação - aventura lançada para o Meta Quest 2 em 2020.

Vila Malvada Residente

O último jogo Resident Evil será inteiramente jogável no PSVR2. É o jogo que foi usado para demonstrações públicas do novo fone de ouvido durante o Tokyo Game Show 2022.

A Capcom estará disponibilizando a versão VR como um download gratuito. Será um dos jogos de lançamento.

Demonstração

Também revelado no State of Play de setembro é o Demeo, um RPG de mesa ao qual você pode se aproximar.

O Céu de Ninguém

Provavelmente não haverá uma versão PSVR2 do No Man's Sky.

Firewall Ultra

A franquia Firewall está chegando ao headset da próxima geração no novíssimo Firewall Ultra. Ele apresentará ação PVP e PVE multiplayer.

Os mortos ambulantes: Santos e pecadores Ch2

The Walking Dead on PSVR2, o que mais você quer?

Entre nós VR

Anunciado como chegando ao Meta Quest 2, a versão VR da Among Us também atingirá a PlayStation VR2.

Meia-vida: Alyx

Apenas rumores por enquanto, mas temos certeza de uma versão PSVR2 do Oculus Rift e HTC Vive hit, Half-Life: Alyx, será muito bem-vinda. Uma "fonte confiável" disse ao TheLeak que a Sony assinou os direitos para que fosse lançado em seu novo fone de ouvido em 2023.

Os jogos originais PlayStation VR serão compatíveis com o PSVR2?

Infelizmente, a Sony confirmou que a PlayStation VR2 não será retrocompatível com jogos feitos para o PSVR original nem com o substituto de segunda geração. Basicamente, se os jogos funcionarem na PlayStation 4, eles não funcionarão com o PSVR2.

Escrito por Rik Henderson.