PlayStation confirma novo PSVR vindo para PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony deixou cair uma pequena surpresa ao confirmar as suspeitas de que uma nova versão de seu sistema PSVR estará chegando para os usuários do PlayStation 5 em algum ponto da linha.

Por enquanto, há uma postagem no blog bem esparsa detalhando as notícias, mas existem alguns pedaços de informação para digerir. É escrito por Hideaki Nishino, vice-presidente sênior de planejamento e gerenciamento de plataforma do PlayStation.

A informação principal é que o novo fone de ouvido não chegará em 2021 - há muito desenvolvimento a ser feito para esperar por isso. Ele deixa a porta aberta para uma data de lançamento de 2022, no entanto.

O novo fone de ouvido, por sua vez, irá aparentemente atualizar quase tudo desde a primeira vez, em particular resolução, campo de visão e precisão de rastreamento. Além disso, a grande notícia é que a Sony está simplificando as coisas para um único cabo conectando você ao PS5, em vez da configuração mais trabalhosa que a versão atual usa.

Ele também terá um controlador totalmente novo, ao que parece, um que parece ser capaz de corresponder ao feedback tátil do DualSense para garantir que os jogos sejam tão imersivos quanto seriam no PS5 básico. Tudo isso deve ser mais confortável de usar e também, o que parece promissor.

Estaremos observando com entusiasmo por quaisquer vislumbres futuros do design do novo fone de ouvido e controlador, mas por enquanto não há muito mais o que fazer.

Claro, enquanto isso, qualquer pessoa com o PSVR e um PS5 existentes pode obter um adaptador gratuito da Sony para continuar jogando em VR - isso não vai a lugar nenhum.

Escrito por Max Freeman-Mills.