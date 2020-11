Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quem não gostaria de se esconder em um mundo virtual baseado em como o real é agora? Bem, parece que a Sony está trabalhando em seu dispositivo PlayStation VR 2, completo com feedback tátil e muito mais.

Relatórios Letsgodigital sobre uma concessão do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos - concedida em 24 de novembro de 2020 - que sugere que o PSVR 2 apresentará áreas sensíveis à pressão para garantir que o ajuste está correto, então avise o usuário se não estiver.

Diz-se que essa configuração usa feedback tátil e luzes LED coloridas para ajudar nisso. No entanto, não podemos imaginar que uma quantidade significativa de feedback tátil - como o potencial do controlador DualSense do PS5 - seria apropriada para um produto montado no cabeçote.

Então, o que mais você pode esperar do PSVR de segunda geração? É considerado mais leve e potencialmente mais caro. O que pode ser difícil de vender - a menos que haja um título original matador para realmente atrair você. Algo na escala de Half Life: Alyx é necessário para realmente empurrar este futuro produto de realidade virtual para frente que sentimos.

Não pode esperar? O PSVR atual , projetado para o PS4, agora é compatível com o PS5 usando um adaptador de câmera. Portanto, se você tiver a sorte de já ser da próxima geração , há uma maneira de escapar para outro mundo por enquanto.

Escrito por Mike Lowe.