Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É justo dizer que a realidade virtual está ao virar da esquina depois de uma grande mudança há algum tempo - nós a usamos muito mais do que a maioria das pessoas e pudemos experimentar um pouco da imersão genuinamente intensa e recente. pode trazer não apenas para jogos, mas para a mídia de forma mais ampla.

Ainda assim, seja por causa do preço de entrada ou da tecnologia em constante desenvolvimento que o alimenta, estamos nos acostumando a ouvir de superiores em desenvolvedores centrados em VR que a próxima grande novidade está quase aqui, e que a realidade virtual terá um grande avanço em breve.

O mais recente vem do chefe do PlayStation Jim Ryan, conversando com o Washington Post, e confirmando que a suposta versão para PS5 do PlayStation VR está longe de ser iminente e não aparecerá por alguns anos, pelo menos. Isso explica por que a Sony está adotando o caminho do adaptador para os proprietários de PSVR existentes para usar em jogos de última geração.

No entanto, ele confirma que uma atualização virá eventualmente, dizendo "Acho que estamos a mais do que alguns minutos do futuro da RV. O PlayStation acredita na RV. A Sony acredita na RV, e definitivamente acreditamos em algum momento no futuro , A RV representará um componente significativo de entretenimento interativo. " Esse é um texto interessante de uma empresa que há anos vende um headset de RV exatamente com essa premissa.

Ainda assim, o hardware por trás do PSVR original ainda é bom, e com o poder adicional do PS5 para utilizá-lo, ainda poderia colocar alguns jogos bastante transformacionais nos fones de ouvido nos próximos um ou dois anos em termos de detalhes e fidelidade do mundo.

Há muitos boatos mais interessantes na entrevista completa, incluindo detalhes da confusa fase de pré-venda do PS5 (que parece que foi em grande parte devido à demanda quase insana) e alguns comentários gentis sobre a natureza da abordagem da Microsoft em comprar a Bethesda.

Escrito por Max Freeman-Mills.