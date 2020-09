Sony pode estar trabalhando em um novo controlador de RV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony entrou com um pedido de patente para o que parece ser um novo design de controlador VR que se parece muito com os controladores Index da Valve.

O longo pedido de patente (em japonês) detalha como os controladores podem funcionar e revela alguns destaques interessantes.

Uma coisa que imediatamente se destaca é a estética do design desses controladores propostos, que se parecem notavelmente com os controladores Valve Knuckle usados no Valve Index .

A patente mostra que esses controladores podem ter rastreadores LED integrados, semelhantes aos do Oculus Quest 2 e do Oculus Rift S. E até 30 sensores por controlador também, portanto, deve ser muito preciso.

Também de forma semelhante ao funcionamento desses fones de ouvido, a patente implica que os controladores Sony VR seriam rastreados pelo fone de ouvido em vez de estações base externas.

As imagens do pedido de patente também mostram vários botões e manípulos de controle, tornando esses controladores VR um salto significativo para o PSVR. Se estes são para um futuro fone de ouvido PSVR 2, não está claro neste momento.

O que pode ser dito, porém, é que esses controladores são significativamente mais avançados do que os controladores PS Move usados no fone de ouvido PSVR atual . Isso deve melhorar as coisas tanto para usuários de RV quanto para desenvolvedores que trabalham nos jogos.

Certamente esperamos descobrir mais sobre isso em um futuro próximo.

Escrito por Adrian Willings.