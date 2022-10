Como assistir ao evento de lançamento do Pimax Crystal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Pimax está realizando um evento para exibir seus fones de ouvido Pimax Crystal e torná-los disponíveis para um público mais amplo.

O Pimax Crystal foi originalmente revelado em junho de 2022, mas agora está sendo exibido com mais profundidade e se tornando mais amplamente disponível. Portanto, se você estiver interessado em ver o futuro do VR da Pimax, então você vai querer se sintonizar no evento Pimax Crystal.

Quando é o evento da Pimax Crystal?

O evento de lançamento da Pimax Crystal está sendo realizado em 1º de novembro de 2022, começando nestes momentos:

Califórnia - 17h EST

Nova York - 20h EDT

Londres - Meia-noite GMT (2 de novembro)

Berlim - 1 am CET (2 de novembro)

Japão - 9h (2 de novembro)

Se você quiser ser notificado, pode ir até o site Pimax e clicar para adicioná-lo ao seu calendário.

O evento será realizado no canal oficial da Pimax no YouTube.

A Pimax diz que está planejando fornecer aos observadores uma "miríade de informações adicionais" sobre o Pimax Crystal, bem como um "anúncio especial" sobre o fone de ouvido durante o evento.

O que sabemos sobre o fone de ouvido Pimax Crystal VR

O Pimax Crystal é um fone de ouvido VR entusiasta, com especificações sérias a condizer. Essas especificações incluem a tecnologia de tela QLED e Mini-LED juntamente com a resolução de 2.880 × 2.880 pixels por olho e 42PPD (Pixels Per Degree). Possui uma taxa de atualização de 160 Hz, juntamente com um campo de visão diagonal de 120 graus com 42PPD ou 140 graus com 35PPD.

Este fone de ouvido tem características realmente ambiciosas, incluindo hardware Qualcomm XR2 incorporado, um motor de processador duplo para melhor desempenho, rastreamento ocular Tobii integrado, ajuste automático de IPD e um módulo sem fio WiGig Wi-Fi 6E para VR sem atraso.

A Pimax diz que o Pimax Crystal oferecerá um "nível de nitidez nunca antes visto em dispositivos VR existentes". Ele foi projetado para competir com o fone de ouvido Ultra-enthusiast Aero da Varjo, sendo mais acessível que o Pimax 12K QLED.

Especificações do Pimax Crystal

As especificações atuais do Cristal Pimax incluem o seguinte:

Display 2.880 × 2.880 (8,3MP) por olho, QLED + mini-LED (1x), HDR

Taxa de Atualização 160Hz

Lentes asféricas (vidro)

Campo de visão (reclamado) 120° ou 140 diagonal (dependendo da configuração da lente)

Processador Snapdragon XR2

Wi-Fi 6E sem fio, opcional add-on de 60GHz

Vida útil da bateria Desconhecida (6.000mAh)

Ajustes ópticos IPD (acionamento automático do motor), alívio de olhos (12-20mm), dioptria (0-7)

Faixa de ajuste IPD 58-72mm

Conectores DisplayPort

Rastreamento Inside-out (sem balizas externas), opcional SteamVR Tracking add-on

Câmeras de bordo 4x cabeça/mão/controle de rastreamento, 2x olhos

Entrada Controladores com fones de ouvido incluídos, opcionalmente compatíveis com controladores de rastreamento SteamVR

Altifalantes de áudio com altifalantes, altifalantes opcionais fora do ouvido

O que é o VR 3.0?

Junto com o fone de ouvido Pimax Crystal, Pimax também está focando o VR 3.0. A empresa diz que este é um conjunto de padrões técnicos de "próxima geração" que são projetados para levar a uma imersão que ajude a esquecer que você está no mundo virtual.

Estes padrões incluem três partes:

Imersão Visual (Naturalness)

Imersão Cognitiva (Autoconhecimento)

Imersão Física (Liberdade)

A Imersão Visual depende de visuais tão bons que você não consegue distinguir entre o mundo real e o virtual.

A Imersão Cognitiva é onde você se torna mais imerso em RV graças a coisas como o rastreamento ocular e o rastreamento da expressão facial que é então traduzido em RV juntamente com o rastreamento opcional dos lábios e do corpo. Isto leva a uma experiência mais "real" de interações naturais que complementam a clareza clara do jogo.

A imersão física vem com a liberdade de não estar amarrado a um PC. Embora você possa usar o Pimax Crystal conectado a um PC para a melhor experiência, ele também permite que você o use no modo autônomo VR. Então você pode desfrutar da liberdade sem fio e da imersão que vem com ele para desfrutar de jogos VR, filmes e muito mais, em qualquer lugar de sua casa.

Pimax falará mais sobre o VR 3.0 durante o evento de lançamento da Pimax Crystal, mas também durante o evento Pimax Frontier, que acontece em 9 de novembro de 2022.

Escrito por Adrian Willings.