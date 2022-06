Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Pimax anunciou o Pimax Crystal, um fone de ouvido de realidade virtual repleto de recursos que aparentemente oferece tudo isso. Isso inclui uma série de recursos que, segundo Pimax, oferecerá um "nível de nitidez antes invisível nos dispositivos VR existentes".

Afirmações arrojadas, mas se as especificações são algo a ser seguido, certamente deve ser um lançamento interessante.

Para começar, o Pimax Crystal combina a tecnologia QLED e Mini-LED dentro de sua tela, a fim de oferecer uma gama de cores mais ampla. Ele também oferece a mesma contagem de pixels que o Pimax 8K X, mas com uma maior densidade de pixels, com 2.880 × 2.880 pixels por olho e 42PPD (Pixels Per Degree). Assim como uma taxa de atualização de 160Hz.

O design do fone de ouvido também inclui lentes intercambiáveis para que os usuários possam trocá-las para ajustar o Campo de Visão e a nitidez de acordo com sua preferência. Trata-se de um campo de visão diagonal de 120 graus com 42PPD ou 140 graus com 35PPD.

Também é dito que este design ajudará aqueles que sofrem de problemas visuais, como a miopia.

Diz-se que as lentes aumentam a transmitância da luz, diminuem a aberração e reduzem a luz difusa para uma experiência geral melhor e uma imagem sem distorção.

Além das especificações, o Pimax Crystal também apresenta algumas características realmente ambiciosas para um fone de ouvido VR. Estas incluem recursos VR autônomos com hardware Qualcomm XR2, um motor de processador duplo para melhor desempenho, rastreamento ocular Tobii integrado, ajuste automático de IPD e um módulo sem fio WiGig Wi-Fi 6E para VR sem atraso.

Espera-se que o Pimax Crystal comece a ser enviado em Q3, 2022 com um pacote que inclui o fone de ouvido VR, dois controladores, um sistema de alto-falantes de luxo, uma bateria de 6000Mah e a ampla lente FOV 35PPD por US$1.899.

Escrito por Adrian Willings.