Como conectar Meta Quest 2 a um PC e jogar jogos de PCVR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Quest 2 é um grande fone de ouvido de realidade virtual por uma série de razões. Se lhe oferece a liberdade do VR sem fio, ele tem um grande catálogo de jogos de realidade virtual e é acessível também.

Mas uma das maiores características do Meta Quest 2 é o fato de que além de atuar como um fone de ouvido autônomo VR, você também pode conectá-lo ao seu PC de jogo e jogar jogos PCVR também.

Estamos explorando as várias maneiras de conectar este fone de ouvido VR ao seu PC para ajudá-lo a começar.

A melhor maneira de conectar seu fone de ouvido Quest 2 ao seu PC de jogo é com um fio. Infelizmente, isto perde a liberdade da realidade virtual sem fio e independente, mas também garante a menor latência e a melhor conexão.

Em primeiro lugar, é preciso ter certeza de que seu PC atende aos requisitos básicos para o Oculus Link (como é chamado) e que está pronto para o VR. As especificações mínimas exigidas são:

Processador: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X ou superior

Placa gráfica: GeForce Nvidia série 9 e superior(ver exceções aqui)

Memória: 8 GB ou mais de RAM

Sistema operacional: Windows 10

Portas USB: 1x porta USB

Especificações mais elevadas naturalmente lhe darão melhores resultados. Os jogos de realidade virtual em PC requerem mais poder de processamento para melhores imagens - Half-Life: A Alyx, por exemplo, precisa de um pouco de oomph para funcionar bem.

Para conectar seu fone de ouvido ao seu PC, o ideal é usar um cabo USB-C rápido. Há um cabo oficial que você pode comprar da Meta que não é barato, mas que é garantido para fazer o trabalho. É um cabo flexível de 5 metros de comprimento, o que significa que você tem muito comprimento para colocar seu jogo sem problemas.

Você pode, alternativamente, adquirir um cabo rápido que atenda à especificação USB 2.0. Idealmente de USB-C para USB-C, assumindo que você tenha uma porta USB-C em sua máquina de jogos.

Para configurar o Oculus Link em modo com fio você precisará primeiro baixar o software de configuração Oculus. Este software é uma parte necessária da instalação e funciona como uma ponte entre o Quest 2 e sua biblioteca de jogos. Uma vez baixado e instalado, inicie o software e clique através das várias etapas.

Conecte seu fone de ouvido usando seu cabo USB-C

Ligar o fone de ouvido para estabelecer a conexão

Clique em continuar para terminar o processo

Coloque seu fone de ouvido e clique nos avisos para permitir a conexão

Uma vez feito isso, você tem a opção de comprar jogos na Loja Oculus, lançar jogos que você já tem lá ou rodar jogos via Steam VR no modo Oculus. Os melhores jogos que funcionam com o Rift S e outros fones de ouvido também devem jogar bem com o Quest 2.

Vale notar que você também pode ativar e desativar a conexão Oculus Link de dentro do fone de ouvido - assumindo que o cabo esteja conectado e devidamente detectado.

Para fazer isso, basta navegar até as configurações clicando no ícone da engrenagem da barra de navegação dentro do fone de ouvido. Sob essas configurações, você deve então ver uma seção marcada como "fone de ouvido" e de lá você também terá acesso a um botão para desativar e ativar o Oculus Link.

Obviamente, você também pode fazer isso a partir de sua máquina de mesa, mas o fone de ouvido parece funcionar bem quando você lhe dá comandos diretamente.

A Quest 2 tem algum poder de processamento decente a bordo. É por isso que você pode jogar jogos sem fio sem estar conectado a um PC de jogo. Mas quando você está conectado a uma máquina mais poderosa, isso significa que você pode tirar proveito de coisas extras.

Uma delas é a melhoria das taxas de atualização. O Quest 2 é capaz de operar até 120Hz em alguns casos. Você pode ligá-lo através do software de configuração Oculus uma vez instalado e seu fone de ouvido estiver conectado.

Para fazer isso, siga estes passos:

Abra o software de configuração Oculus em seu PC

Clique em "dispositivos" no menu do lado esquerdo

Clique no fone de ouvido Quest 2 e abra uma barra de menu do lado direito

Procure por configurações "avançadas" e preferências gráficas

Clique ali e defina sua taxa de atualização escolhida - sugerimos 90Hz seria uma boa opção de teste

Reinicie o fone de ouvido para colocá-lo nesse modo

Dê o fone de ouvido e desfrute

Você também pode ajustar a resolução de renderização nestas configurações, o que é ideal se você quiser aproveitar ao máximo sua placa gráfica de alta qualidade.

Para executar jogos PCVR da Steam basta abrir sua biblioteca de jogos Steam como de costume. Se você ainda não o fez, você precisará instalar tanto o aplicativo SteamVR (dentro do Steam) e comprar ou baixar alguns jogos Steam VR.

Uma vez feito isso, navegue até os jogos VR que você já instalou e clique para lançar. Ao fazer isso, você normalmente receberá um prompt perguntando se deseja lançar no modo VR ou no modo padrão. Às vezes este prompt também perguntará se você quer jogar no modo Quest.

Há duas maneiras de se fazer isso. Você pode lançar os jogos diretamente do desktop de seu PC, mas também pode fazê-lo a partir do fone de ouvido Quest 2.

Para isso, procure a opção de ver sua área de trabalho no menu de navegação do Quest 2. Clique nisso e você terá uma visão da área de trabalho do seu PC e poderá então clicar para lançar jogos no Steam. Isto facilita a execução de jogos, mas também muda entre jogos quando você quer tentar algo mais.

Além de conectar seu fone de ouvido Quest 2 ao seu PC usando um cabo, você também tem a opção de conectar sem fio. Isto lhe devolve um pouco da liberdade do fone de ouvido sem fio, mas vem com o preço do desempenho. Ele também requer bom hardware para funcionar.

Para começar, você precisará de uma sólida rede Wi-Fi doméstica. Air Link, como é chamado, permite que os proprietários da Quest 2 joguem jogos compatíveis com o Oculus Rift sem fio, sem precisar ser amarrado diretamente a um PC de jogo. A empresa observa que você precisará de uma "rede Wi-Fi forte e segura" para a melhor experiência e, idealmente, para estar a menos de 20 pés do seu roteador.

Também é sugerido que você faça o seguinte para obter os melhores resultados:

Certifique-se de que seu PC de jogos esteja conectado ao seu roteador usando um cabo ethernet (não sem fio)

Conecte seu Quest 2 ao seu Wi-Fi usando 5GHz ao invés de 2,4GHz

O primeiro passo aqui é abrir o software de configuração Oculus e passar pelas etapas lá, mas a maior parte do trabalho precisa acontecer no próprio fone de ouvido:

Abrir o fone de ouvido e clicar na navegação para encontrar as configurações

Nessas configurações rolar todo o caminho até encontrar a seção marcada como "experimental".

Clique para abrir isso e você encontrará a Air Link listada sob o título de características experimentais

Clique para ativá-lo

Clique no PC ao qual você deseja se conectar nas seguintes instruções

Em seguida, lançar Air Link

Uma vez feito isso, você pode então lançar jogos PCVR diretamente de seu PC de jogos ou você pode abrir a vista do desktop no fone de ouvido e fazer isso a partir daí.

Alguns usuários relataram problemas com gagueira ao usar o Air Link no Windows 11. Há uma solução para corrigir este problema até que ele seja corrigido com correções posteriores, se você tiver o problema.

Abra o aplicativo de configuração do Oculus como normalmente

Abra o OculusDebugTool navegando para C:\Arquivos de programaOculus

Execute a ferramenta e clique em "serviço" no menu superior de navegação

A partir daí clique em "Alternar visibilidade da janela do console".

Em seguida, clique para reiniciar o serviço Oculus

Você precisará manter isto funcionando enquanto joga para parar a questão.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Chris Hall.