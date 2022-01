A Panasonic está criando um minúsculo par de óculos de realidade virtual chamado MeganeX

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Panasonic tem trabalhado em óculos de realidade virtual por um tempo. Revelando originalmente suas ofertas futuras em 2020. Agora temos um dispositivo adequado na forma do MeganeX .

Na CES deste ano , a empresa exibiu um minúsculo par de óculos de realidade virtual compactos projetados para funcionar com o SteamVR. Esses óculos de VR usam a tecnologia MicroOLED capaz de fornecer 2.560 x 2.560 pixels por olho com uma taxa de atualização de 120 Hz e HDR de 10 bits.

MeganeX promete ser ultracompacto e ultraleve, chegando a apenas 250g. Ele é construído com o chipset Snapdragon XR1 da Qualcomm, mas não foi projetado para ser um fone de ouvido autônomo. Em vez disso, os óculos precisam ser presos a um PC de jogos para funcionar.

Conecte o MeganeX a um PC com USB e você poderá jogar jogos e aplicativos SteamVR sem complicações. MeganeX suporta rastreamento de cabeça 6DoF e é projetado para funcionar com "quase todos" os aplicativos SteamVR. Embora nenhum controlador tenha sido revelado neste momento.

Shiftall, a divisão da Panasonic responsável por este empreendimento VR, disse que também está trabalhando em um "ar-condicionado pessoal" para combinar com os óculos de proteção que irão aquecer e resfriar você para que você possa sentir o calor e o frio no metaverso.

Outros detalhes são escassos no momento, embora Shiftall diga que o MeganeX será vendido por "menos de US $ 900" quando for lançado na primavera de 2022.