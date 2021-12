Oppos Air Glass é um display heads-up para sua vida diária

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Enquanto outras empresas estão trabalhando em óculos e fones de ouvido de realidade aumentada , Oppo tem se ocupado criando uma tela de "realidade assistida".

O Oppo Air Glass é uma tela leve em estilo de monóculo projetada para caber em armações de óculos personalizadas que oferece aos usuários uma visão fácil de informações úteis projetadas na frente de seus olhos. Entregue em um design leve e minimalista.

Oppo acredita que este display inteligente tornará a vida dos usuários muito mais fácil com informações instantâneas exibidas quando você mais precisa. Imagine ter seu calendário projetado e visível de relance ou direções de bicicleta claramente visíveis sem tirar os olhos da estrada.

O Oppo Air Glass vem com um SDK aberto para que os desenvolvedores possam criar usos para ele no futuro, mas pode incluir alguns casos de uso muito úteis. Um deles é a capacidade de tradução em que dois visores Oppo Air Glass emparelhados podem traduzir o idioma nativo e apresentar a tradução para os usuários verem. Imagine duas pessoas falando línguas diferentes e conseguindo ver o que a outra está dizendo sem quebrar o contato visual.

Outro uso bacana que gostamos da aparência é um recurso de transcrição que permitirá que você use o Oppo Air Glass como um teleprompter. Perfeito para fazer apresentações sem tirar os olhos do público ou da câmera.

Oppo Air Glass usa um micro projetor com um sistema de micro-LED capaz de projetar até 3 milhões de nits de brilho. É construído com um design de lente de cinco peças, junto com duas peças de cristal de safira para garantir que seja resistente a arranhões e capaz de resistir ao uso diário.

Oppo Air Glass vem instalado com vários aplicativos como padrão, incluindo clima, calendário, tradução e navegação, mas mais virão no futuro.

Equipado com a plataforma Snapdragon Wear 4100 da Qualcomm , é controlável por gestos, controles de voz ou por meio de um aplicativo em seu telefone ou Oppo Watch . Oppo diz que o Oppo Glass é capaz de reconhecer os movimentos da cabeça - então, acenar ou balançar a cabeça, por exemplo, pode ser usado para abrir e fechar notificações.

Infelizmente, o Air Glass tem apenas três horas de bateria, mas virá com um prático dock de carregamento.

O Oppo Air Glass será lançado primeiro na China, mas a empresa diz que pode atingir outras regiões também. Estará disponível com dois tipos diferentes de armações - meio quadro e quadro completo para atender a maioria dos usuários com modelos preto e prata disponíveis.