O Meta Quest 2 teve um aumento de desempenho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Meta Quest 2 está cada vez melhor, ao que parece.

A Meta anunciou recentemente que estava permitindo que os desenvolvedores tirassem vantagem de mais performance GPU, empurrando a freqüência GPU da Quest 2 de 490 MHz para 525 Mhz.

Isto equivale a sete por cento mais potência, o que por sua vez leva a uma experiência mais suave e a uma melhor taxa de quadros para o usuário final.

Hoje estamos entusiasmados em anunciar que você tem mais potência de computação GPU para trabalhar com os dispositivos Meta Quest 2 - 7% para ser exato. Todos os desenvolvedores podem começar a aproveitar a nova freqüência da GPU de 525 MHz (a partir de 490 MHz) para um melhor desempenho da aplicação. Saiba mais ️ https://t.co/0OEwcOLk6N pic.twitter.com/TeeXMw8Leu- Oculus Developers (@Oculus_Dev) 21 de dezembro de 2022

Neel Bedekar, um dos engenheiros da Meta levou ao Twitter para explicar que esta será uma característica da V49 do software Meta Quest 2. Isto exigirá que os desenvolvedores projetem aplicativos (ou atualizem os atuais) para tirar proveito do espaço extra. A atualização destina-se a ajudar com aplicativos que atualmente não funcionam bem e precisam de uma taxa de quadros mais estável.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aqueles aplicativos que já funcionam bem não precisarão do poder de desempenho extra.

Curiosamente, os próprios usuários podem acessar o desempenho extra antes da próxima atualização do software, pressionando duas vezes o botão de energia. O que mostra que ele será em todo o sistema e deverá ser um benefício para todos a longo prazo.

Escrito por Adrian Willings.