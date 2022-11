O novo fone de ouvido VR do fundador da Oculus vai literalmente matar você

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O fundador da Oculus, Palmer Luckey, criou um novo fone de ouvido VR que é construído para explodir seu cérebro se você morrer no jogo que você está jogando.

Em um sinal claro de que o fundador da Oculus tem muito tempo em suas mãos agora que Meta é dono de sua empresa, Luckey criou um fone de ouvido literalmente VR de morte. E ele está bastante satisfeito com isso.

A idéia é surpreendentemente simples. As pessoas põem o fone de ouvido e quando morrem no jogo, ele explode seu cérebro. "Quando uma tela de jogo apropriada é exibida, as cargas disparam, destruindo instantaneamente o cérebro do usuário", disse ele em um post de blog. Groovy.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tudo isso é aparentemente baseado em uma história em quadrinhos da web que seguiu uma premissa semelhante, chamada Sword Art Online. Foram colocados fones de ouvido nas pessoas e elas foram lançadas em um mundo onde tiveram que lutar até a morte. Aqueles que morreram, morreram. Luckey parece querer recriar essa experiência, embora só podemos assumir que ela nunca verá a luz do dia além deste post no blog.

"A idéia de amarrar sua vida real ao seu avatar virtual sempre me fascinou", diz Luckey, acrescentando que "você aumenta instantaneamente a parada ao máximo e força as pessoas a repensar fundamentalmente como interagem com o mundo virtual e os jogadores dentro dele". Essa é definitivamente uma maneira de colocar a questão.

Por enquanto, isto parece ser algo que Luckey está usando como uma forma de gastar parte do dinheiro que Meta entregou para a Oculus. Esperemos que também seja assim que continue. Talvez ficar com o Oculus Quest 2 se você estiver procurando por um bom tempo de VR por enquanto.

Escrito por Oliver Haslam.