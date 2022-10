O Xbox Cloud Gaming está chegando ao seu Meta Quest 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta confirmou que está trabalhando com a Microsoft para trazer o Xbox Cloud Gaming para um Meta Quest 2 perto de você, embora não esteja dizendo quando ainda não o fez.

A notícia veio como parte de uma gama mais ampla de anúncios do Meta Quest que incluía o Meta Quest Pro, mas para os gamers é tudo sobre a integração do Xbox.

Embora seja verdade que a Meta está sendo super cautelosa quanto aos prazos para o lançamento, sabemos uma coisa - você poderá conectar seu controlador Xbox ao Quest 2 e jogar jogos na enorme tela virtual do Quest.

Também sabemos que você precisará de uma assinatura Game Pass Ultimate para que isto funcione, é claro, e enquanto você estiver jogando jogos Xbox baseados em nuvem em VR, você não estará realmente jogando versões VR desses jogos. Eles estarão em duas dimensões, exatamente como se você estivesse jogando em sua TV. Ainda assim, é uma idéia impressionante e uma que precisaremos ver trabalhando para passar julgamento.

Quanto aos timings, esse é o palpite de qualquer um neste momento. Meta diz que ainda não está pronto para anunciar quando o Xbox Cloud Gaming estará disponível através da Meta Store, mas que espera ser capaz de compartilhar mais informações com os jogadores e proprietários do Meta Quest 2 mais cedo do que mais tarde.

O Xbox Cloud Gaming também não foi a única notícia sobre jogos anunciada. Versões especiais de Among Us, Marvel's Iron Man VR, e muito mais estão chegando à Meta Quest Store no devido tempo, também. Na verdade, você pode agir com todo o sus com seu Meta Quest 2 agora mesmo.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.