Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No Meta Connect 2022, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, revelou o Meta Quest Pro.

A empresa diz ter levado tudo o que aprendeu de seus esforços com a Meta Quest 2 e criou um fone de ouvido que ajudará a dar vida ao Metaverso.

O objetivo é ajudar as pessoas a se conectarem mais facilmente e colaborarem com os outros enquanto estão "mais presentes, mais produtivos e mais você".

256 GB de armazenamento, 12 GB de RAM e um processador Snapdragon XR2+

Snapdragon 662 processador móvel por controlador

Faixa IPD ajustável: 55-75 mm

O Meta Quest Pro promete gráficos de melhor qualidade e um fone de ouvido confortável que oferece formas mais ricas de comunicação.

O Meta Quest Pro tem uma série de atualizações para torná-lo atraente, incluindo ótica de última geração, controladores de toque aprimorados, integração de realidade mista e muito mais.

A Meta diz que o Quest Pro é o primeiro de uma nova linha de fones de ouvido que a empresa está planejando. Com novas tecnologias projetadas para ajudar você a fazer mais no Metaverse. É construído para colaboração e criatividade e é aparentemente uma alternativa interessante para o HTC Vive Focus 3.

O fone de ouvido oferece o "fator de forma mais elegante até agora" com um conjunto super fino de lentes de panqueca na frente. Estas lentes funcionam dobrando a luz várias vezes a fim de tornar a tela 40% mais fina que a Quest 2. O Quest Pro também tem uma tela LCD que oferece 37% mais pixels por polegada que a Quest 2, ou seja, quatro vezes a resolução. Também é dito que tem 75% mais contraste, com cores mais ricas e vibrantes.

Na parte de trás, há uma bateria de células curvas que dizem ajudar o fone de ouvido a ser perfeitamente equilibrado e confortável de usar.

O fone de ouvido tem um design aberto que permite ver o mundo ao seu redor, oferecendo oportunidades para uso em realidade mista. Alternativamente, você pode usar os bloqueadores de luz para desfrutar de uma experiência mais imersiva.

O Quest Pro também é o primeiro fone de ouvido a usar o novo processador Qualcomm Snapdragon XR2+, que é especialmente otimizado para VR. Essa configuração significa 50% a mais de poder de processamento do que o Quest 2.

Mas isso não é tudo, como diz Meta, os controladores incluídos no Quest Pro também estão repletos de tecnologia. Os controladores de toque Meta Quest Pro têm três câmeras cada um, juntamente com um processador móvel Snapdragon 662 por controlador. Isto permite que os controladores rastreiem seus próprios movimentos sem depender do fone de ouvido, permitindo um alcance de 360 graus de movimento.

Uma melhor háptica nos controladores dá uma gama mais ampla de feedback mais preciso. O que quer que você esteja fazendo. Há até mesmo um estilete que pode ser adicionado aos controladores para transformá-los em ferramentas para escrever ou esboçar em VR.

Por conveniência, o Meta Quest Pro também vem com sua própria doca de carregamento tanto para o fone de ouvido quanto para os controladores, de modo que está sempre pronto para ir quando você precisar dele.

O Meta diz que ele também atualizou as câmeras frontais para uma melhor passagem e também é usado em realidade mista. Existem câmeras voltadas para dentro para traduzir adequadamente suas expressões faciais para o Metaverso e para além dele.

O Meta Quest Pro está disponível para pré-encomenda agora por $1.499 ou £1.499 e está sendo enviado a 25 de outubro.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Chris Hall.